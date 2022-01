Angolanos injectam 8,5 milhões no BNI antes de se tornar no “banco dos brasileiros na Europa”

Banco de Negócio Internacional (BNI) Europa recebeu uma injecção de capital de 5,1 mil milhões Kz (8,5 milhões de euros) no início do ano do accionista angolano, noticiou agência Sapo.

O aumento de capital foi realizado poucos dias depois de se saber que havia acordado a venda da instituição portuguesa ao brasileiro Banco Master, que quer torná-lo no “banco dos brasileiros na Europa”, segundo presidente, Daniel Vorcaro.

Negócio ainda aguarda “luz verde” dos reguladores.

“Sempre fez parte do nosso plano de negócios a internacionalização. Com a aquisição do BNI Europa,o nosso objectivo é fazer do Master o banco dos brasileiros na Europa”, refere o responsável numa nota enviada ao ECO.

O BNI Europa é gerido por dois administradores, António Rola Costa e Nuno Rosário Martins, depois da saída de Pedro Pinto Coelho da liderança em Fevereiro. O banco português é detido pelo angolano BNI, do qual o ex vice-governador do Banco Nacional de Angola, Mário Palhares, é o principal accionista (mais de 35% do capital) e se tornou presidente da comissão executiva em 2020.

Se o Banco Master concretizar a compra, o BNI Europa passará a chamar-se Banco Master Europa e “será o único banco de capital brasileiro com actuação em Portugal”, de acordo com o grupo brasileiro. Maurício Quadrado, director do Master Banco de Investimentos, indicou que os planos para a instituição incluem “duplicar o actual quadro de funcionários de 50 pessoas” e reforçar o capital do banco.

O BNI Europa fechou os primeiros nove meses do ano com prejuízo de três milhões de euros, registando uma forte quebra nas receitas com juros, na ordem dos 40% em termos homólogos, para os 6,3 milhões de euros no período. As receitas operacionais totalizam os 2,7 milhões, quase metade do que tinha em 2020.

A redução do negócio reflecte um pouco o ajustamento do quadro de pessoal que a instituição realizou nos últimos anos, tendo saído cerca de 70 trabalhadores, na sequência da venda falhada ao grupo chinês.