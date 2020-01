Angolanos gastaram 2,589 biliões Kz em compras 2019

Os angolanos gastaram 2,589 biliões Kz em compras em 2019, um aumento na ordem dos 38%, ou seja, mais 711 mil milhões Kz que em 2018, em que foram gastos 1,877 biliões Kz, de acordo com os dados da Empresa Interbancária de Serviços(EMIS) divulgados no final do dia de ontem.

Os dados da EMIS, referentes ao ano passado, apontam ainda que os angolanos levantaram e pagaram bens e serviços no valor de 2,212 biliões Kz nos ATMs, uma variação positiva de 15,5% quando olhamos para os dados do período homólogo, em que movimentaram 1,915 biliões Kz. No agregado, até Dezembro de 2019 foram registadas 202 milhões de transacções nos TPAs, mais 51 milhões de transacções em relacção ao período homólogo.

Quanto aos pagamentos e levantamentos nos ATMs, registou-se um aumento de 48 milhões de operações. No ano que terminou recentemente, registou-se um total de 355 milhões de operações de levantamento nos ATMs, sendo que em 2018 foram registadas 307 milhões de operações.

Os dados mensais apontam que, só para não variar, o maior número de transacções, quer nos ATMs, quer nos TPAs, foi registado em Dezembro. No mês passado, altura do frenesim de compras, foram registadas 37,6 milhões de operações nos ATMs, que movimentaram 325,4 mil milhões Kz 258,3 mil milhões Kz. Já nos TPAs, foram registadas 24,2 milhões de operações de pagamentos, correspondentes a 325,4 mil milhões Kz. Em 2018, em Dezembro, os multicaixas movimentaram 220 mil milhões Kz e o TPAs 224 mil milhões Kz. TPAs crescem 17% e ATMs 0,74%

Em 2019, os bancos deram mais 16 891 Terminais de Pagamentos Automáticos aos seus clientes, representando uma variação positiva de 17%. Já os ATMs, ou seja, multicaixas, registaram um aumento de 0,74%, representando apenas 24 novas máquinas em 2019. Os dados da EMIS apontam que em 2019 foram registados 7,11 milhões de cartões multicaixas válidos, dos quais apenas 4,55 milhões encontram-se activos.