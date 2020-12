Angola vendeu ao estrangeiro mais 3 mil milhões USD do que comprou

No terceiro trimestre de 2020, Angola vendeu ao estrangeiro mais 3,0 mil milhões USD de mercadorias do que comprou, segundo cálculos do Mercado a partir de dados das Estatísticas de Comércio Externo do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicado esta segunda-feira.

Entre Julho e Setembro últimos, as exportações ascenderam a 8,3 mil milhões USD, contra 5,3 mil milhões USD no mesmo período de 2019, o que representa uma queda de 36,2%. Já as importações não ultrapassaram os 2,3 mil milhões USD que comparam com os 3,2 mil milhões USD do trimestre homólogo uma quebra de 29,3%. Contas feitas o saldo da balança de mercadorias, diferença entre exportações e importações, caiu 40,6% de 5,0 mil milhões USD no terceiro trimestre de 2019 para os referidos 3,0 mil milhões no mesmo período deste ano.

Sem surpresa o petróleo e derivados continuam a ser o principal produto de exportação de Angola tendo representado 95,9% das vendas do País ao estrangeiro. Os bens agrícolas, as máquinas e os veículos vêm muito depois, todos com 0,3%.

Por grandes categorias económicas de bens, os combustíveis foram a categoria que mais contribuiu para as exportações no terceiro trimestre de 2020, ao representarem 95,9% do total, seguindo-se os bens de consumo, com 2,3%, os bens intermédios, com 1,2%, e os bens de capital, com 0,6%.

Durante o período em análise os principais clientes de Angola foram: China, que absorveu 62,9% das exportações, Índia (7,2%), Tailândia (4,1%), Singapura (3,3%) e Espanha (2,7%).

A nível do continente africano os principais destinos das exportações angolanas foram: República Democrática do Congo, com 29,0%, Seycheles, com 17,3%, Congo Brazzaville, com 11,7%, Togo, com 8,0%, e Namíbia, com 6,3%.

Quanto às importações, as máquinas, equipamentos e aparelhos representaram 24,1% das mercadorias compradas ao exterior no terceiro trimestre de 2020, seguidas dos produtos agrícolas (19,2%), produtos químicos (9,9%), combustíveis (9,4%) e veículos e outros materiais de transportes (7,4%).

Por grandes categorias, os bens de consumo lideram, com um peso de 38,7%, à frente dos bens intermédios, com 30,4%, bens de capital, com 21,6%, e dos combustíveis, com 9,4%.

A China com 14,3%foi o principal fornecedor de Angola, seguindo-se Portugal, com 14,0%, Brasil, com 6,6%, Índia e Estados Unidos da América, com 5,8% cada.

A África do Sul é origem de 47,1% do total das importações angolana sendo o país africano que mais vende para Angola, seguindo-se Togo (30,3%), Libéria (5,2%), Namíbia (4,6%) e Marrocos (3,0%).