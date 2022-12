Angola vai receber mais de USD 80 milhões do Fundo Global

O País vai receber do Fundo Global (FG) 82 milhões USD no período de 2024 a 2027, para ajudar no combate a doenças como VIH/SIDA, tuberculose e malária, anunciou, ontem (segunda-feira), em Luanda, o gestor sénior da instituição, Joshua Galjour.

De acordo com o responsável, que falava à imprensa no final de uma audiência com o primeiro-vice-presidente da Assembleia Nacional (AN), Américo Cuononoca, ainda este ano Angola vai receber esta verba para cobrir as necessidades no combate dessas doenças infecciosas.

Explicou que estes fundos serão entregues segundo um plano de trabalho, elaborado pelo País e negociados com os doadores principais.

O FG, disse, é um parceiro financiador que se baseia no desempenho programático e financeiro, considerando “satisfatória” a actuação de Angola nos últimos três anos.

O FG está a financiar, nos últimos três anos, um programa de 105 milhões USDS para o combate ao VIH-SIDA, tuberculose, malária e à COVID-19.

O Fundo Global, maior doador no sector da saúde para Angola, é uma organização financeira internacional que tem como objectivo atrair e distribuir recursos adicionais para prevenir e tratar doenças infecciosas.