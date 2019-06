Angola vai receber mais 248 milhões USD do FMI de um total de 3,7 mil milhões previstos

O Fundo Monetário Internacional aprovou um novo financiamento no valor de 248,15 milhões USD para Angola na sequência da conclusão da primeira avaliação do programa de apoio concedido ao país, informou a instituição em comunicado divulgado ontem.

O comunicado acrescenta que com este novo financiamento, o montante total concedido a Angola ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado ascende a 1,24 mil milhões USD.

O Programa de Financiamento Ampliado foi aprovado a 7 de Dezembro de 2018 e prevê uma duração de três anos, permitindo o acesso a um financiamento global de 3,7 mil milhões USD e a assistência técnica para apoiar o Programa de Estabilização Macroeconómica e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

O FMI considera esta primeira avaliação positiva, apesar Angola apresentar ainda muitos desafios, tendo dado destaque ao facto de estar a viver um período de maior incerteza do preço de petróleo e condições financeiras externas mais restritivas e um crescimento económico global lento.

Encorajou as autoridades angolanas a continuarem com as reformas, apostando na diversificação económica, bem como na estabilização do sistema financeiro. Encoraja também os esforços de consolidação orçamental, isto é, a melhoria da qualidade da despesa, a redução dos subsídios a preço e de bens fixados e aplicação de medidas de diversificação da base das receitas não petrolíferas.

O conselho de administração do FMI recomenda mais esforços para mitigar os riscos que se colocam à sustentabilidade da dívida, bem como acelerar a reestruturação das empresas públicas. Contudo, o FMI saudou o Executivo pelo esforço que tem desenvolvido para melhorar a gestão do risco de crédito nos bancos públicos bem como o seu sistema de governação.