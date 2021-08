Angola vai continuar a apostar na cooperação com a China

De acordo com o comunicado do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), a titular da pasta das Finanças, Vera Daves, participou de uma conferência virtual que teve como objectivo apresentar aos investidores chineses o Programa de Privatizações (Propriv) em curso no País.

"Para a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, as relações entre Angola e a China são mutuamente reconhecidas como muito positivas há mais de duas décadas, num clima de amizade e cooperação estratégica em várias áreas com destaque para as relações comerciais, financeiras e económicas, nas quais Angola continuará a apostar diariamente dentro do espírito de cooperação e amizade existentes entre as duas nações”, refere a documento.

Segundo as estatísticas chinesas, no primeiro semestre do ano corrente, as trocas comerciais entre a China e Angola atingiram os 10,5 mil milhões USD, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A China continua a ser o maior parceiro comercial de Angola.

Na reunião de aproximadamente três horas, que contou com a participação de cerca de 100 participantes, maioritariamente chineses, o embaixador da China em Angola, Gong Tao, reiterou o interesse da China em continuar a cooperar economicamente com Angola e a trabalhar junto da comunidade empresarial do seu País, para captar potenciais investidores.

A nota refere, igualmente, que participaram do encontro representantes da petrolífera Sonangol e da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (Bodiva), que apresentaram informações e esclarecimentos relevantes sobre os activos dos diferentes sectores a serem privatizados até 2022, bem como os procedimentos a serem adoptados em cada processo de privatização.

O ciclo de reuniões do género teve início em 28 de Julho, com investidores portugueses, estando ainda previstos outros quatro encontros até ao final do ano, nomeadamente com investidores dos Estados Unidos da América, Espanha, Alemanha e Reino Unido.