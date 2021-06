Angola vai aderir à iniciativa de transparência nas indústrias extractivas

Angola vai submeter, em Setembro deste ano, a candidatura de país implementador da Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI, sigla em inglês) ao Conselho Internacional, depois de completar todos os requisitos exigidos.

Um dos requisitos exigidos e cumpridos por Angola é a integração no Comité Nacional de Coordenação (CNC), de organizações da sociedade civil interessadas na iniciativa, além de empresas dos ramos petrolífero, mineiro e departamentos ministeriais.

A formulação de uma estratégia de comunicação, código de conduta e legislação são outros elementos complementares do dossier, de acordo com o documento final da Primeira Reunião e da tomada de posse dos membros do CNC da referida iniciativa.