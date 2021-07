Angola utiliza apenas 40% da capacidade instalada de produção dos materiais de construção

Angola só utiliza 40% da capacidade de produção dos materiais de construção, segundo o presidente da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola (AIMCA), José Mangueira, durante o V seminário sobre as indústrias do sector, realizado em Luanda, nesta sexta feira (30).

No evento que decorreu sob o lema “Juntos a construir Angola - Perspectivas e Desafios”, o líder da AIMCA declarou que para se melhorar e atingir os 100% da capacidade instalada é necessário adoptar medidas que vão ao encontro às necessidades dos empresários.

José Mangueira disse também que o agravamento dos custos dos factores de produção, a desvalorização cambial e a dificuldade no acesso às divisas são os constrangimentos que as indústrias de materiais de construção têm sentido no acesso ao Mercado.

O presidente da AIMCA disse que espera do Estado, enquanto dinamizador da economia, que melhore o ambiente de negócios com incentivo ao investimento privado para melhorar as infra-estruturas, a fim de se obter financiamento das indústrias do sector.

“Os impostos directos e indirectos em Angola são os mais elevados em África, faz com que o investidor pense duas vezes em investir no País”, afirmou.

José Mangueira apelou ainda para a criação de mão-de-obra especializada, a necessidade de incentivo à formação interna de quadros porque as empresas deviam ser estimuladas para a admissão de trabalhadores.

“A redução da taxa de Segurança Social, suportada pela empresa e a redução do excesso de burocracia na contratação de mão-de-obra estrangeira, actualmente com custos elevadíssimos financeiros e tempo”, declarou.

Para o presidente da AIMC o Estado deve estimular a venda de produtos normalizados para reduzir a concorrência desleal interna e externa na importação, colocando todos os operadores em posição equitativa, promovendo a formalização da economia e garantir mais segurança ao consumidor final.

Ainda pelou para maior diálogo e interacção entre as entidades que exercem funções de supervisão e as associações empresariais (Conselho Nacional de Obras Públicas e o Instituto Nacional de Obras públicas).