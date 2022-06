Angola ultrapassa a Nigéria como o maior produtor de petróleo na África subsaariana

Angola ultrapassou a Nigéria como o maior produtor de petróleo na África subsaariana em Maio, de acordo com os dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ao bombear 1,1 milhões de barris por dia.

A produção angolana caiu de 1,183 milhões de barris diários bombeados em Abril, para 1,162 milhões em Maio, mas beneficiou de uma queda ainda superior na Nigéria, cuja produção diminuiu de 1,219 milhões de barris em Abril, para 1,024 milhões no mês seguinte, perdendo a liderança dos maiores produtores na África subsaariana.

No relatório mensal da OPEP são apresentados dois tipos de dados relativos à produção: o cálculo da produção para exportação com base em fontes secundárias e dados disponibilizados pelos próprios países produtores.

Nos números enviados pelos dois países, Angola ultrapassou a maior economia africana mas, tendo em conta os dados calculados pela OPEP com base em fontes secundárias, a Nigéria mantém a liderança entre os maiores produtores na África subsaariana.

Os dados com base em fontes secundárias mostram que a Nigéria, apesar de ter tido uma redução na produção de cerca de 45 mil barris por dia, bombeou 1,306 milhões de barris por dia em Abril, e 1,262 milhões em Maio, acima dos 1,176 milhões de barris produzidos em Angola, que quase manteve a produção entre Abril e Maio.

Nesse mês, os 13 países da OPEP produziram, de acordo com as fontes secundárias da organização, uma média de 28,5 milhões de barris por dia, o que é cerca de 176 mil barris por dia a menos do que em Abril.