Angola terá Órgão de Governação das Parcerias Público-Privadas

Angola vai contar com um Órgão de Governação das Parcerias Público-Privadas (PPP), avançou o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, esta terça-feira.

Segundo agência noticiosa Angop, o Órgão servirá para seleccionar os projectos prioritários e ter parcerias que contribuam para o desenvolvimento do País.

Durante o seu discurso na abertura do curso de Certificação Internacional em Parcerias Público-Privadas da APMG International, Sérgio Santos, sublinhou que o Órgão de Governação das PPP, consta do Decreto Presidencial 316/19, que é o regulamento da Lei das Parcerias Público privados, coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento e que participa o Ministério das Finanças.

Ainda em 2020, o decreto será materializado, bem como, será criada uma comissão técnica para auxiliar no lançamento das primeiras parcerias público privadas. A implementação do processo conta com a ajuda do Banco Mundial.