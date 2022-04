Angola tem potencial para ser um dos países líderes no agronegócio em África

Dados deste estudo “Agronegócio em Angola” indicam que, actualmente apenas 10% dos 58 milhões de hectares de terra disponíveis para produção agrícola estão a ser utilizadas. Cerca de 90% das fazendas em Angola são de pequena e média dimensão, sendo utilizadas maioritariamente para agricultura de subsistência e traduzem-se essencialmente em mandioca, banana, batata rena, batata-doce, milho, tomate, cebola e abacaxi.

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) refere que o agronegócio contribui 65% do emprego e 75% do comércio interno, em África. Ou seja, o continente ostenta uma taxa de crescimento de 5% ao ano, o que poderá resultar na triplicação do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030, que se continuar a crescer a este ritmo, o PIB de África poderá superar o da Ásia em 2050.

Convidado a debruçar-se sobre a temática, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco começou por falar dos incentivos ao agronegócio no País que na óptica dele são muito poucos e mal estruturados.

“Nos últimos tempos fala-se muito de melhorias no acesso ao crédito, mas quem analisa rapidamente dar-se-á conta de que o crédito é apenas um elemento que deve vir no fim da lista de incentivos. Antes será necessário garantir a terra, a formação dos empresários, dos técnicos, dos operários, a existência de instituições e de empresas de prestação de serviços ao longo de toda a cadeia de valor”, afirmou.

Sem isso, observou, dar crédito ou financiamento significa desperdiçar dinheiro em projectos sem eficácia e eficiência.

“Qualquer manual relativo ao assunto refere que os factores de produção se resumem à terra, trabalho e capital, este sob várias formas, desde as infra-estruturas e equipamentos aos consumíveis, como sementes, fertilizantes ou combustíveis”, clarificou.

Ainda sobre os incentivos ao agronegócio, o economista Wilson Chimoco tem uma visão diferente ao afirmar que “são vários desde os fiscais às taxas de imposto industrial para empresas a fixarem-se em 10%. O IVA aplicado aos insumos do sector está fixado nos 5% e há incentivos brutais a este nível, para além de existirem incentivo financeiros, fundamentalmente, ao abrigo do PAC e do Aviso 10 do BNA”.

Na perspectiva de Fernando Pacheco, falta um entendimento político e de gestão para que o agronegócio seja encarado de modo holístico, como um sistema.

Segundo este agrónomo, em Angola confunde-se agronegócio com grandes fazendas agrícolas ou pecuárias, esquecendo-se de que a “montante e a jusante” da produção deve haver uma cadeia de empresas e instituições que são fundamentais para que qualquer agricultor, independentemente, da dimensão tenha condições para atingir os objectivos traçados. Incluindo os bancos e as instituições financeiras.

Mas, esta não é a visão do economista, Wilson Chimoco, que foi lacónico quanto ao que existe ou falta ser feito no agronegócio no País: “Penso que tem de se olhar para a floresta e não para a árvore”.

Angola, um agronegócio com condições para dar “cartas” no continente

O País detém 58 milhões de hectares de terras aráveis, 10% dos quais disponíveis para produção agrícola.

Instado sobre estas condições naturais do País, alinhadas às iniciativas de diversificação da economia que são possibilidades de Angola ter um sector de agronegócio de referência no continente africano, Fernando Pacheco diz que se fala muito do “nosso potencial”, mas omite-se que ele não é assim tão grande, pois basta perceber que cerca de 80% dos “nossos solos são arenosos e ácidos” para se concluir que é preciso investir mais na correcção, fertilização e defesa dos solos, ou no regadio para a mitigação das irregularidades climáticas.

Para se tirar partido desse potencial, explicou, mesmo que longe do ideal, é preciso fazer recurso ao reforço das instituições, à investigação e a investimentos. Pelo menos”, alertou.

Sobre as condições naturais, o economista Wilson Chimoco corroborou com o engenheiro Fernando Pacheco, pois não obstante o País ter boas condições naturais falta “um pouco mais de ambição e visão para o sector”.

Desafios e perspectivas do agronegócio em Angola

Ao analisar para o Mercado as perspectivas do agronegócio no País, Fernando Pacheco listou a questão das estradas e demais “gargalos” que afectam o funcionamento dos mercados, bem como a necessidade de assistência técnica aos agricultores. “Resolvidos os factores limitantes, o agronegócio tem condições para prosperar, mas precisa de tempo e de experiência”, enfatizou.

“Os desafios continuam os mesmos”, insiste na mesma tese de Fernando Pacheco o economista Wilson Chimoco, que entende que ainda não se assistiu a uma verdadeira revolução no sector do agronegócio.

Para aquele economista, os níveis de produtividade têm crescido mas mantêm baixos. “As perspectivas são as melhores mesmo com as actuais condições adversas”, diz esperançado Wilson Chimoco para quem o sector continua a registar crescimento e a sua participação no PIB nos últimos 10 anos. “Isto me faz acreditar que com um pouco mais de atenção e suporte o sector pode ser um grande determinante para o crescimento e arranque da industrialização robusta do País”, antevê.

A banca é uma condição necessária, mas...

Em resposta a pergunta sobre a importância da banca no agronegócio para o desenvolvimento sustentável de Angola, Fernando Pacheco não tem dúvidas: “a banca é uma condição necessária, mas não suficiente”.

“Como disse anteriormente, a banca é uma condição necessária, mas não suficiente. De modo algum pode aparecer no primeiro lugar da fila, como aconteceu entre nós durante décadas, quando ela própria tem insuficiências que decorrem da sua inexperiência no mundo do agronegócio”.

Todos, continuou, socorrendo-se de uma sabedoria popular chinesa que “temos um longo caminho a percorrer, mas como diz o ditado chinês: por mais longa que seja a marcha começa sempre pelo primeiro passo”.

Wilson Chimoco considera a banca fundamental, mas não determinante para o desenvolvimento do agro-negócio em Angola. “Temos de pensar que o agro-negócio pode e deve ser atractivo para que a banca possa vir e apresentar as soluções financeira para um maior desenvolvimento e não o contrário”, diz numa alusão de que “ isso passa por mais organização interna do sector, e não, necessariamente, com mais dinheiro”.