Angola tem apenas 6.200 créditos à habitação num universo de 30 milhões de habitantes, disse o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), adiantando que estará em vigor nos próximos cinco anos uma solução para facilitar este financiamento, segundo noticiou a Lusa.

José de Lima Massano falava após a reunião do Comité de Política Monetária, que também abordou a temática dos créditos habitacionais apresentados na quarta-feira, que permitirão aos angolanos aceder a créditos até 100 milhões Kz (200 mil euros), num prazo de 25 anos.

“Temos cerca de 6 200 processos de crédito à habitação vigentes no sistema financeiro, numa população de 30 milhões, ou seja é praticamente inexistente”, constatou.

Destes processos, metade corresponde a créditos concedidos a funcionários bancários e a outra metade a trabalhadores de empresas que celebraram acordos com a banca comercial.

“É uma preocupação”, expressou o responsável do BNA, acrescentando que a expectativa é que “esta acção venha ajudar as famílias a resolver um problema, a economia a continuar a crescer mas também concorrer para a estabilidade de preços no País e aumentar o bem-estar social”.