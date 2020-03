Angola tem a tarifa de electricidade mais baixa da Região Austral

O tarifário de electricidade em Angola é cinco centímetros USD por kilovolt, sendo nesta altura a mais baixa da Região Austral do continente africano, onde a taxa ronda os 16 cêntimos, segundo o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

O titular da pasta fez esta revelação durante um briefing com jornalistas na sexta-feira (6), à margem do encerramento do 10º Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas, tendo sublinhado que, por esta constatação, o Ministério da Energia e Águas e o Banco Mundial (BM) estão a realizar um estudo para definir o modelo mais adequado para estabelecimento de tarifas, com base nos custos do sector.

Ao nível da Região Austral, João Baptista Borges exemplificou a África do Sul, que tem um tarifário de 16 cêntimos USD por kilovolt.

Por outro lado, fez saber que Angola tem uma taxa de electrificação de 50%, muito aquém do desejado, pelo que o grande desafio do seu pelouro prende-se com a expansão do acesso à electricidade, á luz do Programa de Desenvolvimento Nacional.

João Baptista Borges precisou que a deficiente extensão da rede deve ser resolvida com a quotização dos investimentos que têm sido feitos pelo sector, sobretudo ao nível da criação da rede eléctrica nacional, a interligação dos três sistemas isolados e a redução dos custos de produção.

Quanto a redução de custos, disse que durante os últimos 5 anos a utilização de combustível para produzir electricidade registou uma redução de dois terços, o que representa um ganho para sector.