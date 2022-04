Angola sai da recessão económica e cresce 0,7% em 2021

A economia nacional cresceu 0,7% em 2021 em relação ao ano de 2020, de acordo com as contas nacionais trimestrais (CNT) do IV trimestre do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com esse crescimento, Angola confirma a saída da trajectória de 5 anos consecutivos de recessão económica iniciada em 2016.

“O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,6% na passagem do III para o IV trimestre de 2021, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. Em termos homólogos, o IV trimestre de 2021 face ao IV trimestre de 2020, o PIB cresceu 2,2%. E o PIB anual preliminar, resultante dos quatros trimestres de 2021, cresceu 0,7% em relação ao ano de 2020”, lê-se no documento divulgado recentemente pelo INE.

De acordo com INE, a variação positiva de 0,7% é atribuída, fundamentalmente, às actividades de agro-pecuária e silvicultura com 5,1%; pescas com 46,4%; diamantes com 10,4%; indústria transformadora com 0,6%; electricidade e água com 1,8%; comércio com 13,5%; transporte e armazenagem com 28,9%; correios e telecomunicações com 1,4%; Administração pública com 2,6% e Serviços imobiliário e aluguer com 3,0%.

Quanto ao crescimento do IVº trimestre em relação ao IIIº trimestre de 2021, os sectores que contribuíram positivamente foram: transporte e armazenagem com um crescimento 0,61 pontos percentuais (pp), seguido dos produtos da indústria transformadora com 0,53 p.p e dos serviços imobiliários e aluguer 0,41 p.p.

Contribuíram também positivamente, a pesca com uma variação na ordem da pesca de 0,29 p.p, seguida da extracção e refino de petróleo com 0,25 p.p, intermediação financeira com 0,03 p.p e outros serviços 0,07 p.p.

Em contramão, o sectores da agro-pecuária com (0,002 p.p) indústria transformadora com (0,004 p.p) electricidade e águas com (0,001 p.p); Construção com (0,25 p.p); comércio com (0,31 p.p); correio e telecomunicações com (0,03 p.p) e administração pública com (0,07 p.p), foram as actividades que contribuíram negativamente na variação trimestral do PIB.

Em entrevista ao Mercado, recentemente, o Ministro da economia e Planeamento, Mario Caetano João afirmou estar optimista quando a saída da recessão, porque a trajectoria do PIB até ao terceiro trimestre do ano passado “era sólida”.

“Vimos que ao longo dos últimos quatro trimestres, olhando para o terceiro trimestre de 2021, em relação ao de 2020, pudemos ver uma trajectória decrescente do crescimento negativo”, afirmou.

“Não somos os únicos com a percepção de crescimento de 0,2% em 2021. Também o FMI que era pessimista e no relatório das perspectivas económicas mundiais, em Outubro de 2021, indicava um crescimento negativo de 0,7% para Angola. Permanecemos firmes e não mudamos a nossa perspectiva de 0,2%. Pelo contrário, tentámos persuadir com números o FMI, especialmente na gestão do programa que tínhamos, onde tentámos confidenciar o máximo de informação possível para que pudessem perceber a dinâmica que está a acontecer no País”, acrescentou.

O que se previa

As últimas estimativas das instituições de referências a nível internacional já apontavam a saída da recessão. As instituições de bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), esperavam crescimentos na ordem dos 0,4% e 0,1%, respectivamente.

As agências de risco também esperavam por uma recuperação da economia: Fitch (0,1%), S&P (2,5%) e Moody ‘s (2,5%).

O Governo também estava optimista, aguardava por um crescimento também diz que a economia vai crescer, ao esperar uma taxa de 0,2%. Já o BFA espera um crescimento não superior a 1%.

Depois da Paz, Angola registou a primeira recessão económica no final de 2016, com uma queda económica de 2,5%, devido aos choques internacionais, causados pela queda do preço do petróleo. Em 2017, outra recessão (-0,1%), seguia-se o ano de 2018 com outra queda na ordem dos 2%.

Em 2019 a economia voltou a cair, ao registar uma contracção de 0,6%. Não se conseguiu evitar outra recessão em 2020 com a queda de 5,6%, registou-se o maior “afundanço” desde que Angola é independente. Feitas contas, a economia nacional sai de cinco anos consecutivos de recessão económica.

Para o ano este ano, o Executivo prevê um crescimento global do PIB de cerca de 2,4%, com o sector não petrolífero a crescer cerca de 3,1% e o sector petrolífero em 1,6%.