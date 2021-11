Angola regista 232 empresas de conteúdo Local

O secretário de Estado dos Petróleo e Gás, José Barroso, garantiu que o País registou 232 empresas de conteúdo local que podem proporcionar mais de 16 mil postos de trabalho para quadros e técnicos angolanos.

A informação foi avançada nesta terça-feira (23) durante a 2ª Conferência de Tecnologia e Serviços de Petróleo e Gás de Angola (AOTC), promovida pela Associação de Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera Angolana (AECIPA), em Luanda.

José Barroso que falava no painel de honra do evento, convidou as empresas do sector a produzirem propostas concretas que ajudem o governo e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) a materializar o novo diploma legal (o decreto presidencial 271/20 de Outubro).

Lembrou, que a ANPG publicou recentemente os requisitos que habilitam as sociedades comerciais e em particular as de direito angolano, os empresários nacionais, para que possam concorrer e participar nos concursos em função da legislação corrente no que tem a ver com conteúdo local.

“Estão lançadas as bases para que os empresários nacionais possam concorrer e participar nos concursos de fornecimento de materiais e equipamentos, bens e serviços em função dos regimes definidos na legislação sobre o conteúdo local", afirmou.

Por sua vez, o presidente da AECIPA, Bráulio de Brito garantiu que a Legislação do conteúdo local é adequada.

“Neste sentido, diria que se deu um passo para frente, temos hoje uma legislação que encaminha melhor no sentido de produção de conteúdo local e que traz um enfoque para o serviço como tal, ao invés de ser um enfoque para as pessoas que estão na indústria petrolífera”, afirmou