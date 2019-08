Angola reduziu em 384 milhões USD dívida à China desde 2017

Segundo um relatório sobre as relações Angola-China, produzido pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, que será apresentado na quinta-feira, até ao primeiro trimestre de 2019, “o ‘stock’ de dívida total de Angola com a China estava avaliada em 22.821 milhões USD [20,5 mil milhões de euros], representando 48% do total da dívida externa”.

No mesmo período de 2017, esse valor era de 23.205 milhões USD (20,8 mil milhões de euros), 53,5% do total, o que mostra “que Angola está a cumprir com o serviço da dívida”, referem os autores do estudo.

Em Outubro de 2018, o Banco de Desenvolvimento da China abriu uma nova linha de crédito de dois mil milhões USD para financiar projectos prioritários propostos pelo Governo de Angola.

Para os autores do estudo, “o volume de trocas comerciais entre os dois países justifica a possibilidade de existir um acordo de conversão monetária, de modo que os agentes económicos passem a utilizar as respectivas moedas” e não dólares ou euros.

“A cooperação com a China, possibilitou a Angola captar recursos financeiros consideráveis que financiaram grande parte das infra-estruturas a nível nacional”, salienta-se no relatório.