Angola desceu pela segunda vez consecutiva no Índice de índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2021, de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), divulgado recentemente.

O País atingiu a maior pontuação entre 2018 e 2019 com 0,595 pontos. Em 2020 caiu para 0,590 e em 2021 voltou a reduzir para 0,586 pontos, o que mantém Angola na categoria de “desenvolvimento médio”.

Ainda assim, registou-se uma melhoria no ranking, de acordo com o PNUD em 2021 Angola ficou na posição 148, numa lista de 191 países. O Ranking é liderado pela Suíça com 0,962 pontos, que ultrapassou o líder anterior (Noruega) que agora ocupa a segunda posição com 0,961 pontos, seguido pela Islândia com 0,959 pontos. Juntos, são os países com melhor índice de Índice de Desenvolvimento Humano.

As piores posições são ocupadas pelos países africanos Sudão do Sul com a pior classificação (0,385 pontos), Chad e Níger com 0,394 e 0,400, respectivamente.

Segundo o relatório, 66 países foram considerados nações de desenvolvimento super alto.

Médio, dos quais conta apenas um país africano (as ilhas Maurícias) que ocupa a posição 63, bem como um país de língua oficial portuguesa (Portugal) com o 48ª lugar.

Na categoria de “desenvolvimento alto” é composta por 49 países, sendo liderado pela Albânia com 0,796 pontos e ocupa a posição 67 a nível mundial, enquanto para a categoria de “desenvolvimento alto” é liderado pelas Filipinas numa lista de 44 países, incluindo Angola. Já os de “baixo desenvolvimento” acumulam 32 países.

A especialista em Finanças Naiole Cohen Santos diz que olha para este cenário com muita tristeza e grande preocupação, pois o desenvolvimento e o futuro dos países dependem totalmente, sublinho totalmente, da qualidade do seu Capital Humano.

“Importa recordar que o indicador avalia a qualidade de vida e o desenvolvimento económico de uma população, sustentada por três critérios (Saúde, Educação e Renda) que se traduzem, na expectativa de vida ao nascer, no acesso ao conhecimento e na média de anos de estudo (adultos) e anos esperados de escolaridade (crianças) e por último pela Renda Nacional Bruta (RNB) com base na Paridade de Poder de Compra (PPC) por habitante. Este último critério em Angola foi muito penalizado por conta de uma alta inflação acumulada, a desvalorização acentuada do kwanza e a introdução do IVA que retirou o poder de compra das famílias empobrecendo-as a um nível com consequências ainda por apurar”, reforçou.

Segundo o especialista, a preocupação não é apenas pela degradação da posição de Angola no ranking que estava em 2017 na posição 145º e hoje está em 148º dos 189 países e territórios considerados no relatório da ONU, “mas sobretudo, pelo facto do Índice de Desenvolvimento de Género, o qual mostra que o valor do IDH feminino para Angola é de 0,546, em contraste com 0,605 para os homens. O que significa que as mulheres sendo 51% da população ainda estão numa situação muito mais difícil, e vulnerável”.

Segundo explica Noile Cohen, se adicionalmente juntarmos a estatísticas demográficas que Angola tem uma população jovem 15,808,887 (45.10%) e uma população em Idade de Trabalhar 18.331.356 (52.30%), na prática “estamos a falar” de um futuro cuja qualidade do seu capital humano pode estar muito comprometida.

“Pois como diz o velho ditado “quem educa uma mulher, educa uma família” e estando a mulher no centro de muitos agregados familiares, este resultado do IDH por género é mais uma evidência da falência das políticas do género em Angola que vão em contraste com todos os discursos”, apontou.

Por sua vez, o economista e pesquisador Fernandes Wanda, diz que não se surpreende com os números apresentados pelo PNUD.

“Não estamos surpresos até porque os dados do INE até 2021 mostram um aumento do desemprego (principalmente juvenil) e da pobreza como tal. Isso mostra que as famílias angolanas perderam a pouca qualidade de vida que conseguiram ter no período pós-guerra. Não é por acaso que quem governa acabou por ser penalizado nestas eleições”, apontou.

Para o economista, dada a forma como o IDH é composto, para Angola melhorar precisa aumentar o PIB (ter crescimento económico robusto).

“As últimas projecções do Executivo apontam para um crescimento positivo mas abaixo dos 5% (que pode ser menor ou até mesmo negativo caso o preço do petróleo baixar). Temos dito nas nossas análises que não se pode desejar crescimento económico sem uma aposta séria na produção. O desafio para a governação é exactamente este, dinamizar o sector produtivo com ênfase nos sectores base como a agricultura (assegurando bens alimentares a baixo custo) e indústria transformadora (virada na diversificação das exportações. Não se pode ficar apenas com a substituição das importações) ”, disse.

Já Naiole Cohen aponta como primeiro desafio a educação: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”, estas palavras de Nelson Mandela não apenas resumem a maior prioridade de Angola, mas são suportadas por evidências robustas de que quanto melhor for a base educacional dos Países maior é sua capacidade de criar valor.

“O primeiro desafio é terminar com as PPP não me refiro às parcerias público-privadas (PPP); mas sim às PPP que são Paga Propina Passa... tudo começa na base, batemos sempre num ponto: o capital humano. Se não tivermos qualidade no “Saber” e no “Saber Fazer” ... o que importa as empresas ou o País investir no melhor processo? Ou sistema informático? Ou maior hospital? Se em última instância, as pessoas não souberem operar, não souberem ler ou interpretar”, acrescenta.

Como segundo desafio aponta Voltar às bases do estudo sério, com sacrifício e ética defendida desde os primórdios, alertando que “não há pior consequência para um país quando a sua coluna vertebral não se sustenta”.

“A qualidade do ensino é grave! Já não dá para esconder”, afirmou.

Já o terceiro, é a valorização das escolas profissionais; e acabar a corrida de que todos têm que ser “doutores” o que infelizmente tem alimentado um sem número de cursos e universidades cuja pressão no final do ano lectivo, para que a “imagem” e estatística nacional não seja manchada com muitas reprovações, e permite ajustes perigosos em nome das PPP Paga Propina Passa.

“Uma solução poderia ser as escolas profissionais à semelhança do sistema alemão conjugado com trabalho prático em ambiente controlado que sustenta os pilares do saber e do fazer”.

O IDH comporta outros indicadores. Relativamente à esperança de escolaridade 12,4 anos, A média de anos de escolaridade 5,4 anos e o PIB por habitante ficou nos 5.466 USD em 2021.

Angolanos vivem em média 61,6 anos

A esperança de vida à nascença em Angola é de 61,6 anos segundo o relatório do PNUD. De acordo com o documento, as mulheres vivem mais em relação aos homens. De acordo com o documento, a esperança média de vida das mulheres angolanas é de 64,3 anos de idade enquanto os homens vivem em média 59 anos.

A esperança de vida dos angolanos passou de 44 anos, em 2000, para 60, em 2014, e 61 no ano em 2019.

Se compararmos com países mais desenvolvidos, por exemplo, Hong Kong S tem uma esperança média de vida de 85 anos, a Suíça tem 84 anos. Portugal tem uma média de 81, já a nível de África os as ilhas Maurícias tem uma média de idade de 73 anos.

O Especialista em Saúde pública Jeremias Agostinho argumenta que a esperança média de vida dos angolanos deve-se a vários factores.

O especialista chama atenção a pontos importantes para melhorar o bem-estar das populações, apontando como desafio a prioridade no combate a malária e outras doenças infecto-contagiosas mais frequentes, bem como na melhoria do rácio profissional de saúde da população.

Jeremias Agostino diz que um dos grandes desafios do Executivo é o aumento dos atuais 6% do orçamento geral do estado destinado ao sector da saúde, no sentido de se atingir os 15%, conforme os compromissos internacionais assumidos.

Para o ambientalista Vladimir Russo a esperança de vida está relacionada com factores ambientais, muitas pessoas estão sujeitas a problemas relacionados com mau saneamento, acesso a alimentação e problemas relacionados com a poluição.

Segundo o ambientalista, a poluição causa uma série de problemas de saúde, particularmente a poluição atmosférica em relação a problemas respiratórios, mas outro tipo de poluição é a gestão de tóxicos e agro-tóxicos, há um conjunto de patologias que estão relacionadas com factores ambientais com estresse ambiental e com a nossa capacidade de poder fazer face a problemas ambientais.

“Quanto pior for o nosso desempenho ambiental pior será a nossa expectativa de vida, por tanto, a nossa esperança média de vida também está relacionada com isso, é só verificarmos apesar de não haver muitos estudos sobre isso quais são algumas das outras razões relacionadas com a mortalidade, estão relacionadas com doenças e muitas destas doenças estão relacionadas com condições ambientais”, apontou.

Naiole Cohen, Especialista em Finanças

A qualidade do ensino é grave! Já não dá para esconder ... Este é o segundo desafio. Voltar às bases do estudo sério, com sacrifício e ética defendida desde os primórdios, não há pior consequência para um país quando a sua coluna vertebral não se sustenta. O rigor, a disciplina e a qualidade tem que virar bandeira com soluções sem medo, sem vergonha de começar de novo e começar bem.

A única saída para a pobreza é a educação, base para a inovação, para o progresso. Ainda há duvidas?

Fernandes Wanda , Economista

Quem governa precisa entender que a educação e investigação devem impulsionar o desenvolvimento de um país. Fazendo uma aposta séria no sector produtivo, conforme avançamos, o sistema de educação deve assegurar a qualificação da mão-de-obra. Por outro lado, deve haver uma ligação entre os produtores e os centros de ensino e investigação. Por exemplo, para dinamizar a agricultura precisa-se de semementes melhoradas, adubos e fertilizantes.