Angola recebeu mais de 284 milhões USD em ajuda climática

O País recebeu um financiamento de 285 milhões USD, entre 2016 e 2019, para iniciativas de combate as alterações climáticas. O empréstimo concedido pelo Grupo de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (GBMD), processou-se em quatro tranches anuais, sendo a maior (54%) desembolsada no ano passado cifrada em 155 milhões USD.

De acordo com o relatório do GBMD, que mostra os financiamentos do GBMD desde 2015 a 2019, por vários países do mundo, o crédito concedido ao País foi nos últimos quatro anos foi o segundo maior a nível dos Países de Língua Oficial Portuguesa, PALOP´s, atras de Moçambique com 853 milhões USD e seguido por São Tomé e Príncipe com 53 milhões USD. Guine Bissau e Cabo verde encerram a lista com 33 milhões USD e 26 milhões USD, respectivamente.

A nível global, em 2019 o GBMD financiou projectos na ordem dos 61,5 mil milhões USD, deste montante 58,4 milhões USD (95%) foram fundos próprios do GBMD e os restantes 3.126 milhões USD (5%) de recursos externos que foram canalizados através dos bancos.

Relativamente a distribuição do montante total, 76% (46.6 milhões USD) se destinam a mitigação das alterações climáticas do GBMD, enquanto o financiamento para adaptação climática foi de 14,9 mil milhões USD, ou seja, 24 %.

Segundo o relatório as economias de baixa e média renda beneficiaram de uma fatia do financiamento orçada em 41,4 mil milhões USD, isto é, 67%. Deste montante, 38,5 mil milhões USD saíram dos cofres do GBMD e 2.9 mil milhões USD de recursos externos.

Nestas economias as iniciativas de mitigação totalizaram 27.5 mil milhões USD, que representam 66%, enquanto o financiamento para adaptação climática totalizou 13.9 mil milhões USD, ou seja, 34%.

O total líquido do co-financiamento climático comprometido durante 2019 do GBMD foi de 102,6 mil milhões USD. O financiamento climático e o co-financiamento climático totalizaram 164,2 mil milhões USD.

De acordo com os dados avançados no relatório, o banco que mais dinheiro investe nos países de baixa e média renda em projectos para combater as alterações climáticas é o Banco Mundial (BM) com 18,4 mil milhões USD seguido pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (BASD) com financiamentos na casa dos 7,6 mil milhões USD e no terceiro lugar a financiar surge o Grupo Bancário Interamericano de Desenvolvimento (GBID) com 4,4 mil milhões USD.

Dos 61,5 mil milhões USD, 44,9 mil milhões USD foram concedidos por empréstimos, 4,7 mil milhões USD financiamento baseado em políticas, 2,7 mil milhões USD em linhas de créditos, 2,7 mil milhões USD em concessões, 2,3 mil milhões USD em garantias.

O Grupo de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (GBMD), é composto pelos bancos, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Banco Asiático de Desenvolvimento (BASD), Banco Asiático de infra-estrutura e Investimento (BAII), Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), Banco Europeu de Investimento (BEI), Grupo Bancário Interamericano de Desenvolvimento (GBID), Banco Islâmico de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BM).