Angola recebe maior bolo das verbas do FMI destinadas aos PALOP

Angola recebeu 709,35 milhões de Direitos Especiais de Saque (DES), cerca de mil milhões de dólares, que representam 62% dos 1,1 mil milhões DES (1, 6 mil milhões USD) que o Fundo Monetário Internacional (FMI) destinou aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

De acordo com o comunicado de Washington divulgado essa semana, o FMI propôs-se a alocar 456 mil milhões DES, cerca de 650 mil milhões USD aos 188 países membros, dos quais 275 mil milhões USD vão para os países em desenvolvimento e os mercados emergentes. Do valor global Angola detém cerca de 0,2%, já para os valores destinados aos países em desenvolvimento e mercados emergentes detém 0,4%.

A nível dos PALOP, a segunda maior parcela do dinheiro disponibilizado pelo FMI pertence a Moçambique, que encaixou 306,1 milhões USD (19%), segue-se a Guiné Equatorial com 212,9 milhões (13%), a Guiné-Bissau com 38,2 milhões (2%), Cabo Verde com 32,6 milhões (2%), e São Tomé e Príncipe com aproximadamente 19,9 milhões USD, apenas 1% do valor.

Pensa-se que a emissão de DES vai ajudar os países com maiores dificuldades a equilibrarem as suas contas e reforçarem a aposta no combate à propagação da pandemia, e tem sido qualificada pelos países africanos como essencial para relançar o crescimento económico da região.

A emissão de DES é um instrumento criado pelo FMI para dar liquidez e ampliar os recursos disponíveis dos Estados com necessidades financeiras, funcionando como uma espécie de aumento de capital do FMI, para reforçar o combate à pandemia e relançar o crescimento económico.

Um DES é uma unidade em que o dólar americano tem 41,73% do peso, o euro 30,93%, o yuan chinês 10,92%, o iene japonês 8,33% e a libra esterlina 8,09%, e tem uma cotação publicada diariamente pelo FMI.

Maior alocação da história

Ao desbloquear os 650 mil milhões USD, o FMI realiza a maior alocação de DES da história.

“A alocação é um ‘tiro significativo no braço pelo mundo’ e, se usada com sabedoria, será uma oportunidade única de combater essa crise sem precedentes”, disse Kristalina Georgieva, directora executiva do FMI.

Os países membros começaram a discutir uma emissão de DES logo no ano passado devido ao impacto da pandemia da COVID-19, que arrastou a economia global para uma recessão de 3,5%, devendo crescer 6% este ano, segundo as previsões feitas do último relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais.

“Esta alocação de DES é um componente crítico do esforço mais amplo do FMI para apoiar os países durante a pandemia, que inclui: 117 mil milhões USD em novos financiamentos para 85 países; alívio do serviço da dívida para 29 países de baixa renda; aconselhamento político e apoio ao desenvolvimento de capacidade para mais de 175 países para ajudar a garantir uma recuperação forte e mais sustentável.”, garantiu Kristalina Georgieva.

Segundo a Executiva, para apoiar os países e ajudar a garantir a transparência e a responsabilidade, o FMI está a fornecer uma estrutura para avaliar as implicações macroeconômicas da nova alocação, seu tratamento estatístico, governação, e como isso pode afectar a sustentabilidade da dívida. Reforçou que a instituição também fornecerá actualizações regulares sobre todas as participações, transações e negociações dos DES, incluindo um relatório de acompanhamento sobre o uso dos mesmos dentro de dois anos.