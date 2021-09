Angola quer reforçar sector não petrolífero nas trocas com Espanha

Angola quer aumentar a participação do sector não petrolífero nas trocas comerciais com Espanha, país com o qual registou, em 2020, um volume de negócios de 629 milhões de euros, disse hoje o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes.

O auxiliar do Titular do Poder Executivo, que integra a delegação do Presidente da República, João Lourenço, que inicia, na terça-feira, uma visita de trabalho de dois dias a Espanha, disse que durante os trabalhos vão ser identificados, do ponto de vista da indústria e comércio "zonas de cooperação que façam aumentar o pendor da balança para o sector não-petrolífero".

"Temos uma presença empresarial espanhola em Angola com alguma dimensão, o que queremos é que ela aumente e se diversifique. Espanha é uma economia com alguma dimensão na zona económica europeia e que, do ponto de vista da produção industrial, terá muito que partilhar connosco", disse Victor Fernandes, em declarações à Rádio Nacional de Angola (RNA).

O embaixador de Angola em Espanha, José Luís de Matos, disse que o programa de visita do chefe de Estado prevê para terça-feira encontros com o Rei de Espanha e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

José Luís de Matos avançou também que será analisada a cooperação ao longo destes anos, realçando as relações com Espanha que tencionam manter.

"Vêm vários ministros e vão passar em revista os acordos de cooperação que foram assinados, uns há bastante tempo e outros durante a visita de Pedro Sánchez a Luanda", sublinhou o chefe da representação diplomática de Angola em Espanha.

Angola e Espanha registaram no ano passado um volume de negócios estimado em 629 milhões de euros, dos quais 81 milhões de euros corresponderam às exportações de Espanha para Angola e 548 milhões de euros compras do país europeu ao africano lusófono, com destaque para o petróleo.