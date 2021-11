Angola quer reforçar cooperação com Portugal nas pescas

Angola quer reforçar a cooperação com Portugal no sector das pescas, nomeadamente nas áreas da aquacultura, investigação científica e formação de recursos, disse em Lisboa a secretária de Estado das pescas, Esperança da Costa.

Numa conferência de imprensa conjunta com a homóloga portuguesa, Teresa Coelho, a governante angolana, considerou que a cooperação entre os dois Estados "tem laços históricos e é bastante forte nos vários domínios, mas sobretudo no da investigação científica e formação de quadros especializados".

Segundo a secretária de Estado, no âmbito do protocolo assinado em 2019 entre os dois países, deverá haver agora "um reforço da cooperação em algumas áreas, tendo em conta a estratégia do desenvolvimento sustentável, aquilo que são as prioridades nacionais em termos de diversificação da economia e aquilo que são as necessidades também de maior desenvolvimento da aquicultura, na vertente continental, mas também da aquicultura marinha."

"Portugal tem uma boa experiência neste domínio e Angola um ecossistema marinho que oferece boas oportunidades para o desenvolvimento da aquicultura. Então é concentrar aqui sinergias para a identificação de projectos com reciprocidade de vantagens", afirmou, após uma reunião de dois dias, em Lisboa, com Teresa Coelho.