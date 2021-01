Angola quer parceria com a China para construir estaleiros navais

O Governo de Angola elegeu como áreas fundamentais de cooperação no sector das pescas para a cooperação com a China, a aquicultura comercial continental e marinha, informando que o País possui "condições excelentes para esta prática.

Angola manifestou interesse em estabelecer parcerias com a China para a construção de estaleiros navais, para permitir ter um maior número de embarcações que possam intervir nos vários segmentos de pesca.

A necessidade foi exposta pela secretária de Estado para as Pescas angolana, Esperança Costa, que participou no Fórum de Negócios Angola-China no domínio da Agricultura e Pescas, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, realizado por vídeoconferência.

A governante frisou que Angola privilegia, na cooperação com a China, a construção e manutenção naval, salientando que a frota nacional representa cerca de 55% do total e que "gostaria imenso" de ver aumentar.

Esperança Costa disse ainda que o Governo de Angola elegeu como áreas fundamentais de cooperação no sector das pescas para a cooperação com a China, a aquicultura comercial continental e marinha, informando que o país possui "condições excelentes para esta prática".

Segundo um artigo publicado no site Notícia ao Minuto, para Esperança Costa, o principal objectivo é a aplicação de tecnologias modernas, na criação de larvas para repovoamento ambiental, bem como o melhoramento de espécies potenciais para a maricultura, para a produção de larvas de peixes, para a produção de larvas de moluscos, de crustáceos, com vista fundamentalmente ao consumo interno, mas também privilegiando a exportação.