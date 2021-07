Angola quer investimento turco para fomentar a produção nacional

O Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, convidou os investidores turcos a contribuírem com o Know-how para fomentar a produção nacional, a par das apostas já em curso.

Falando a luz do Fórum de Negócios Angola-Turquia que se realiza hoje no centro de conferências Ato Congresium de Ankara, Turquia, João Lourenço destacou a capacidade tecnológica, empresarial e técnica dos turcos, pelo que aguarda confiante por investimentos em solo angolano, em breve.

João Lourenço enalteceu também o potencial da Turquia na montagem de automóveis, produção de tractores, tecidos, alimentos, fertilizantes, produtos electrónicos e electrodomésticos, vestuário e calçado, bem como na indústria farmacêutica.

Referiu igualmente que Angola reconhece e está interessada na experiência da Turquia, no domínio da agricultura, assim como em novos investimentos no sector mineiro, onde existem muitos metais por se explorar, com destaque para o ferro, o ouro e o cobre.

A visita oficial à Turquia, constitui uma oportunidade para divulgar junto da comunidade empresarial turca e investidores o novo ambiente de negócios vigente em Angola, as reformas em curso e as políticas de apoio ao investimento privado e a diversificação da economia.

Na ocasião, João Lourenço evidenciou as oportunidades que o país oferece, o comprometimento do Executivo com o crescimento e desenvolvimento da economia através do sector privado e as múltiplas iniciativas que têm vindo a ser adoptadas para melhorar o ambiente de negócios.

Nos últimos 18 anos a Turquia aumentou consideravelmente a sua presença em África, passou de apenas 12 embaixadas e investimentos na ordem 100 milhões USD em 2003 para 42 embaixadas e cerca 6,5 bilhões USD em investimento directo em 2021.

No período de 2003 a 2019 o comércio com Africa aumentou cerca de cinco vezes, 51 cidades africanas são agora servidas pela Turkish Airlines, que prevê iniciar operações de voos para Angola em breve.

Até a presente data Angola tem registado cerca 200 milhões USD em investimentos de origem turca com destaque para a mineração e siderurgia.

A visita do Presidente João Lourenço à Turquia vai impulsionar as relações económicas entre os dois países e espera-se, no médio prazo, um aumento de investimentos turcos em Angola nos sectores considerados prioritários, nomeadamente, indústria, minas, energia, turismo e transportes, além do comércio, onde os dois países possuem já fortes ligações.