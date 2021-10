Angola quer alargar trocas comerciais com Turquia para mais mil milhões USD

A informação foi transmitida hoje pelo presidente do conselho de administração da Câmara de Comércio e Indústria Angola e Turquia (CCIAT), Fernando Filó, enaltecendo a "nova era da parceria estratégica", entre ambos países, no âmbito da visita do Presidente turco a Angola.