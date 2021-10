Angola produz menos 1,7 milhões de barril de crude

Neste período, acrescenta a publicação, a média diária de produção foi de 1,1 milhões barris (BOPD) contra dos 1,2 milhões previstos, quando em Agosto a produção atingiu níveis na ordem dos 35 01 milhões de barris.

Ainda em Setembro, o gás associado foi de 88 040 milhões de pés cúbicos, correspondentes a 2 935 milhões de pés cúbicos/dia (MMSCFD), sendo 1 543 MMSCFD injectados, 708 MMSCFD disponibilizados para a fábrica de ALNG- Angola Gás Natural Liquifeito.

Outros 331 MMSCFD serviram para a geração de energia nas instalações petrolíferas e remanescente usado nas operações e escoamento do petróleo.

No período em referência, igualmente de acordo com o relatório da Concessionária Nacional, a fábrica de ALNG teve uma produção de 3 783 354 Barris de Óleo Equivalente (BOE), no geral.

Assim, a produção correspondeu a uma média diária de 126 112 barris de óleo equivalente (BOEPD), sendo a produção de LNG de 100 204 BOEPD; propano de 12 089 BOEPD; butano de 8 024 BOEPD; e condensados de 5 795 BOE.