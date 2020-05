Angola prevê poupar cerca de 3 mil milhões USD

Segundo a Unidade de Gestão de Dívida o Governo continua “totalmente comprometido” com a agenda reformista que está a implementar com o Fundo Monetário Internacional, para fortalecer a estabilidade económica e financeira do País.

Neste contexto informa o Saponotícias que e m resposta às “pressões” resultantes da pandemia da COVID-19, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas adicionais incluindo reformas na administração pública, ajustamentos orçamentais com revisão em baixa dos preços do petróleo e diamantes, recapitalização do Fundo de Garantia de Crédito e adiamento da retirada de subsídios aos combustíveis para o próximo ano.

Com a reforma administrativa, o número de ministérios foi reduzido de 28 para 21 e várias agências do Estado, consideradas não essenciais, serão fundidas ou eliminadas.

Os ajustamentos orçamentais incluem a revisão do preço do barril para menos de 35 USD e os diamantes para 100,3 USD por quilate, descida da produção de petróleo para 1,36 milhões de barris por dia e uma política monetária conservadora para limitar o efeito da queda de preço do petróleo nas reservas internacionais do Banco Nacional de Angola.

De acordo com a Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças, “as reformas previstas incluem cortes orçamentais significativos, monetizarão de activos do Fundo Soberano de Angola, venda de activos seleccionados e emissão de títulos de dívida locais para a Agência Nacional de Seguros, representando, em termos agregados, poupanças adicionais de 3 mil milhões USD durante o resto de 2020”.