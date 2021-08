Angola prevê colocar em funcionamento mais seis sondas petrolíferas, até ao fim do primeiro semestre de 2022, revelou, na semana passada, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo.

Ao discursar na abertura do sexto conselho consultivo do seu ministério, realizado em Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte, Diamantino de Azevedo, adiantou que a entrada em funcionamento das novas sondas vai totalizar dez, com as quatro que já se encontram em actividade, na perspectiva da estratégia para reverter o quadro actual de forte declínio da produção.

Consta também da estratégia, disse o ministro, o plano para a redução das paragens não planificadas, através da melhoria da manutenção preventiva dos equipamentos, e a produção de recursos adicionais em campos maduros, utilizando a sísmica 3d, para detecção das zonas não produzidas.

O desenvolvimento dos campos marginais, a exploração dentro das áreas de desenvolvimento, o incremento de recursos de gás, a partilha de meios, entre as concessões para a redução de custos e a expansão do conteúdo local, também fazem parte da estratégia.

Diamantino de Azevedo informou que, das acções de foco e em curso, pela Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), para mitigar o declínio da produção a curto, médio e longo prazos, destacam-se a estratégia geral de atribuição de concessões petrolíferas 2019-2025.

Esta estratégia, continuou, aprovada pelo Executivo em 2019, prevê adjudicar mais de 50 blocos, por via de concurso público e negociação directa, para promover o investimento directo estrangeiro na indústria petrolífera nacional e assegurar a expansão do conhecimento geológico e do potencial petrolífero angolano.

Informou que, no âmbito da referida estratégia, foi realizada em 2019 a licitação e negociação directa de blocos nas bacias de Benguela e do Namibe e foram adjudicados seis blocos.