Angola prepara acordo sobre dupla tributação

O chefe da diplomacia brasileira, que iniciou, ontem, um périplo por quatro países da África Ocidental, vai, igualmente, anunciar, durante uma conferência de imprensa, a conclusão de um acordo para eliminar a dupla tributação para serviços aéreos.

De acordo com o secretário brasileiro de Negociações Bilaterais no Médio Oriente, Europa e África, Kenneth da Nóbrega, o chefe da diplomacia brasileira tem marcada uma reunião privada com o homólogo, Manuel Augusto, além de uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço, e um encontro alargado com as delegações dos dois países.

A visita a países da África Ocidental, destinada a debater temas relacionados com a defesa, segurança, comércio e investimento, termina sexta-feira, em Luanda, com uma palestra de Ernesto Araújo a autoridades locais e ao corpo diplomático sobre a política externa brasileira, seguida de um almoço privado.

Citado pela imprensa brasileira, Kenneth da Nóbrega frisou que nenhum dos acordos está dado como certo. Ernesto Araújo reúne-se, ainda, com a ministra das Finanças, Vera Daves, e estará presente num evento empresarial de Defesa.

“A missão do ministro Araújo à África Ocidental irá concentrar-se em temas fundamentais, como a defesa e segurança, e comércio e investimento. Nos primeiros dois pontos, é bom observar que todos os países a serem visitados pertencem ao Atlântico Sul. A ideia é, na conversa com esses quatro Estados e a CEDEAO, reactivar a diplomacia brasileira em matéria de segurança para o Atlântico Sul”, revelou Nóbrega.