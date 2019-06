Angola precisa de ser mais competitiva para criar mais emprego para jovens, defende o director do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para a África Austral, Kapil Kapoor, juntando-se às demais vozes que têm defendido o mesmo para o País. Contudo, o responsável, que falava à Lusa, à margem dos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, que teve lugar em Malabo, elogiou as reformas em curso no País.

“As políticas implementadas nos últimos dois anos em Angola estão a empurrar a economia na direcção certa”, constata, salientando que “mas certamente que precisa de fazer muito mais”. Kapoor justifica a sua tese com a seguinte observação: “O que está a acontecer é que os jovens não estão a conseguir encontrar empregos, e isso não é uma situação sustentável para um País com uma população muito jovem”.

Em relação às causas que estão por detrás da falta de empregos sustentáveis para os jovens, avança: “A oferta do sector privado é insuficiente para os absorver, e mesmo que haja essa oferta, o tipo de mão-de-obra que o sistema de educação está a produzir não consegue cumprir essa oferta específica”.

Hoje, no discurso de encerramento do VII congresso extraordinário do MPLA, que teve início ontem, o presidente do partido, João Lourenço, voltou a alertar para a falta de emprego da juventude no País e a necessidade de esta estar empregada, por via de incentivos ao empreendedorismo.