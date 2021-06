Angola precisa de Fundos que invistam em OTs para capitalizar empresas

O mercado nacional necessita de canais de investimento que tenha por objectivo a aquisição dos títulos de dívida pública em posse de empresas que necessitem de liquidez, defendem especialistas.

Ao longo dos últimos anos muitas empresas nacionais, incluindo PME’s, têm recebido títulos do tesouro angolano como forma de pagamento de dívidas contraídas pelo sector público. Estima-se que o mercado de Obrigações do Tesouro emitido para a regularização de atrasados ande em torno de 1,5 mil milhões USD.

Pacheco o mercado de capitais em Angola continua em fase de desenvolvimento, não tendo ainda níveis de transacções e liquidez que permitam a muitas dessas empresas venderem facilmente esses títulos para utilizarem os recursos na sua actividade comercial, operacional ou de investimento.

“O tecido empresarial tem sentido impactos fortes na sua liquidez, em particular nos últimos anos, com a ocorrência não só da descida do preço do petróleo e os respectivos impactos económicos, bem como a ocorrência da pandemia provocada pela COVID-19”.

Por essas razões, defende que os operadores do mercado de capitais, e outras entidades com interesse no mercado, devem apostar na criação de veículos de investimentos que adquiram as OTs, em particular as empresas que necessitem de liquidez.

De acordo com o consultor João Lemos, será relevante a montagem de estratégias de investimentos que possam atrair investidores locais, e principalmente internacionais, para o mercado secundário de dívida pública, contribuindo para atenuar os desafios de liquidez sentidos pelo tecido empresarial nacional.

Esta estratégia, irá passar por se criar em Angola um Veículo de Investimento que tenha por objectivo a aquisição dos referidos títulos de dívida pública, em particular a empresas que necessitem de liquidez.

“É expectável que as entidades de referência nacionais, como bancos, seguradoras, fundos de pensões, investidores institucionais e particulares de elevado rendimento, possam vir a ter um papel importante nesta operação, enquanto investidores do Veículo a ser criado, para a construção de um sistema financeiro mais eficiente, robusto e diversificado” considera.

Questionado sobre a iniciativa desenvolvida pela Hemera Capital Partners e a IFC no sentido de fortalecer o mercado de capitais nacional e canalizar novas fontes de financiamento para empresas que necessitem de capital de giro, por via de um veiculo de investimento, Lemos avança que a expectativa de se conseguir atrair investidores internacionais, como o IFC e outros, para participarem nesta operação, irá possibilitar a geração de investimento estrangeiro para Angola através do mercado de capitais.

“Esta iniciativa insere-se num esforço destas duas entidades, que envolve trabalhar com reguladores, autoridades locais e participantes do mercado de capitais no continente Africano, para encontrarem soluções de investimento às empresas e de apoio ao desenvolvimento dos mercados de capitais locais” avança.

Sobre a Iniciativa da HCP e do IFC

O IFC e a Hemera Capital Partners trabalharão com os vários intervenientes do mercado para estruturar um veículo de investimento que irá impulsionar a negociação no mercado secundário de obrigações do País, como publicado na edição 283 do Jornal Mercado.

O objetivo é atrair mais investidores locais e internacionais. O IFC e a Hemera Capital Partners esperam que o veículo de investimento seja lançado nos próximos meses, sujeita à aprovação pela gestão e conselho de administração de ambas organizações.

O veículo de investimento, quando implementado, ajudará a canalizar liquidez tão necessária às empresas privadas e representará um passo importante no desenvolvimento do mercado de capitais local como fonte de financiamento para o sector privado de Angola.

A iniciativa insere-se num esforço regional do IFC, que envolve trabalhar com reguladores, autoridades locais e participantes do mercado de capitais em toda a África, para apoiar o desenvolvimento dos mercados de capitais locais.

O IFC promove o desenvolvimento dos mercados de capitais locais através da emissão de obrigações em moeda local e da concessão de empréstimos, swaps e produtos estruturados. Além de fornecer financiamento em moeda local para satisfazer as necessidades do sector privado, o IFC trabalha com governos e reguladores para promover reformas e políticas que visem o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais e maior acesso ao financiamento em moeda local.