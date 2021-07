Angola precisa de aperfeiçoar a logística de transportes e comércio como alavanca da economia, disse o ministro dos Transportes, Ricardo D´Abreu, no Webinar de capacitação em Parcerias Público Privadas (PPPs) para Plataformas Logísticas realizada esta semana.

De acordo com o ministro, as plataformas logísticas e as PPPs podem contribuir para o aumento da produtividade das empresas em rede, assegurando maior rentabilidade e sustentabilidade de toda a cadeia de valor do sector produtivo.

“As plataformas logísticas são de capital importância, essenciais na fluidez dos produtos e para o comércio dos países, do caso particular de Angola. A criação de uma rede de transportes sustentável tem impacto na vida geral do País e no desenvolvimento dos vários sectores e subsectores de produção, como é o caso da agricultura familiar”, acrescentou.

“O crescimento demográfico e a dispersão das zonas de assentamento, combinado com o factor crítico da agricultura familiar ser o maior contribuinte da produção nacional, impõe que, as infra-estruturas de transportes, que permitam a circulação de pessoas e bens, se constituam centros de agregação, tratamento, conservação, semi tratamento ou mesmo processamento desta produção”, afirmou.

Realçou a necessidade da valorização de todo esforço envolvido para o incremento da produção nacional.

Alertou ainda que todo esforço realizado de incentivo a produção nacional, bem como os custos de financiamentos suportados pelos produtores, podem simplesmente não resultar se não houver na cadeia de valor este elemento crucial entre o produtor e o consumidor final, seja ele interno ou outro.

A existência de uma rede de transportes funcional e sustentável, evita perdas no sector produtivo e prevê o auxílio no combate a vários males sociais que algumas zonas do país enfrentam, especificamente a fome.

“As perdas que se verificam são significativas quer para o produtor quer para os fornecedores de insumos, quer ainda para o consumidor final que paga a factura mais alta por via dos preços.

Está em causa a competitividade da economia angolana, mas acima de tudo está em causa a erradicação da fome e da pobreza, assegurando um aumento de bem-estar e condição de vida dos angolanos”, concluiu o Ministro.

Sobre o webinar de capacitação em Parcerias Público Privadas (PPPs) para Plataformas Logísticas

Tratou-se de uma acção financiada pela União Europeia e organizada pela Conferência das Nações Unidas Sobre o Comércio (MINDCOM), Ministério dos Transportes (MINTRANS) e a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA).

Contou com a participação de várias entidades, com destaque para a presença da embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen e da Directora da Divisão de Tecnologia e Logística Shamika N. Sirimanne.