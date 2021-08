Angola precisa criar condições para o sucesso das zonas francas

O País precisa criar condições necessárias para que as zonas francas alcancem os objectivos desejados, defendeu o Técnico do Gabinete Jurídico da Administração Geral Tributária (AGT), Nuno Chaves, durante o ciclo de webinars sobre “hot topics” da actualidade, realizado recentemente pela Sociedade de Advogados Manuel Gonçalves & Associados (MG Advogados).

No leque das condições formais, Nuno Chaves apontou para a criação de regimes específicos nas vertentes laboral, cambial e fiscal, a fim de que elas possam funcionar na normalidade e com o rigor que se impõem.

As empresas instaladas nas zonas francas, disse o técnico sénior da AGT, estarão isentas do pagamento de direitos aduaneiros e também gozarão de benefícios fiscais e redução da taxa de imposto industrial.

“A taxa geral de imposto industrial é de 25%. Para as empresas que funcionarem nas zonas francas será de 15%, uma redução de 10 pontos percentuais (pp). As vocacionadas na exportação terão maior diminuição, será de 8%”, afirmou Nuno Chaves.

Relativamente à distribuição de dividendos dos sócios nas zonas francas, alegou que estarão isentos do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC). Quanto às royalts, pagas pelas empresas que estão situadas nas zonas francas, a taxa de imposto de capital será de 10%. A taxa de imposto para as empresas que se dedicam às actividades agrícolas será de 8%, uma redução de 2 pp quando comparado com a taxa geral de 10%.

Diversificação da economia

Segundo o Secretário de Estado para a Economia, Mário João, o País vê nas zonas francas um estímulo para a diversificação da economia e um catalisador na política de desenvolvimento do sector secundário. Também vai impulsionar a geração de emprego e aumento das exportações.

“Permitirá igualmente a atracção de investimentos directos estrangeiros, aumento da entrada de moeda estrangeira, modernização industrial e existência de tecnologias, actualização da força de trabalho e o desenvolvimento de habilidades”.

Mais adiante, Nuno Chaves afirmou que o País tenciona diversificar a economia com as zonas francas, a fim de substituir as importações e promover as exportações.

Ainda se referindo às zonas francas, o técnico da AGT disse que se apresentam como mecanismo ideal para promover a industrialização de um país que se pretende economicamente sustentável e desenvolvido.

O secretário de Estado para Economia apresentou a experiência de países experimentados nesta matéria há vários anos, é o caso dos Emirados Árabes Unidos que possui zonas francas bem definidas com capacidade de atrair fluxos de investimentos directos estrangeiro.

Em 2014, os fluxos atraídos com as zonas francas rondaram os 11 bilhões USD, num recinto que albergava pelo menos 8 mil empresas, registando perto de 200 novas por mês.

A Nigéria, que desde 1989 vem operacionalizando nas zonas francas com êxito, conta actualmente com mais de 10 zonas francas, e benefícios financeiros para o país.

“As zonas francas ajudaram estes países a se afastarem da produção petrolífera e criar uma economia diversificada, permitindo que outros sectores se desenvolvam”, acrescentou.

O governante encorajou as empresas, sociedades unipessoais, sócios ou qualquer outra forma de representação social nos termos da lei, com vocação para exportação, a abraçar esta oportunidade, a fim de racionalizar os custos de produção e logística de escoamento, uma vez que se perspectiva implementar as zonas francas junto aos portos, aeroportos e caminhos de ferro.

Riscos

Sérgio Vasques, durante a sua intervenção no webinar, apresentou os riscos que podem surgir com a implementação das zonas francas. (A erosão da base tributável; lavagem de dinheiro; comércio ilícito; evasão e fraude DR fiscal).