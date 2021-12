Angola poupa 3,2 milhões USD com oleoduto para Jet-A1 da Sonangol

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) inaugurou o oleoduto para transportar Jet-A1, combustível para aeronaves, com 25 quilómetros de extensão, que vai poupar à empresa gastos anuais de 3,2 milhões USD (2,8 milhões de euros), informou a petrolífera nacional.

Trata-se do ‘pipeline’ que liga a instalação de combustíveis da Boavista 5 ao aeroporto internacional 4 de Fevereiro, tendo as obras um custo de 2,2 milhões USD (1,9 milhões de euros), segundo o presidente do conselho de administração da Sonangol, Sebastião Martins.

“Com este projecto vamos fazer uma economia da ordem dos 3,2 milhões USD por ano, o que representa para nós uma oportunidade de investir esses meios que vamos poupar noutras áreas onde a nossa unidade de distribuição e comercialização bem precisa”, disse Sebastião Martins, em declarações à imprensa.

Segundo o presidente do Conselho de administração da Sonangol, toda a fase de reparação estava estimada na ordem dos 2,2 milhões USD.

“Antes tínhamos que usar cerca de 84 veículos, a andarem pela cidade, agora conseguimos passar a encher um desses tanques aqui na nossa aero-instalação de cerca de 2,5 milhões de litros em cerca de 13 horas, o que é uma grande economia, porque antes levávamos entre três a quatro dias, para poder encher uma aero-instalação desse tipo”, disse referiu o responsável.

Na mesma cerimónia, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, disse que a implementação deste projecto constitui um marco para a actividade de transporte de JET A1 no país, visto que permitirá a redução do número de camiões para o fornecimento de combustível, bem como dos custos operacionais associados ao transporte rodoviário.