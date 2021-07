Angola pode ter o seu próprio código de barras em Junho de 2022

O responsável sustentou que o processo de candidatura de Angola para a adesão à plataforma “Global Standard (GS1)” de Bruxelas será formalizado até 31 de Março do próximo ano, mas antes disso garantiu que o pacote inerente ao recenseamento das 200 empresas nacionais exigidas por Bruxelas estará fechado.

“Há uma comissão de trabalho constituída, que nesta altura está a fazer a recolha de um conjunto de empresas que sejam detentoras e utilizadoras do código de barras, no sentido de cumprirmos com aquilo que são as exigências do GS1 Bruxelas”, disse adiantando que nesta altura já foram cadastradas 88 empresas.

Nota que o País tem de imprimir maior dinâmica e uma certa cadência que deve passar, efectivamente, pelas associações empresariais encarregues de compilar e fazer o recenseamento do número de empresas necessária para fazer face aos requisitos de Bruxelas até Março do próximo ano.

O responsável notou que depois de Angola submeter a sua candidatura à GS1, o organismo internacional vai olhar para o dossiê e ver se de facto obedece aquilo que são os requisitos exigidos. Acto contínuo, avança, vai instruir o País a criar uma estrutura capaz de conduzir o processo de adopção de código de barras em Angola, que deverá ser formalizada pelo ministério da Justiça.

“Este processo de avaliação será feito até ao mês de Maio de 2022 e acredito que até Junho do próximo ano o código de barras poderá ser uma realidade em Angola”, garantiu Farid Bouhamara.

Por seu lado, Vicente Soares, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA) destacou que para que as empresas angolanas sejam competitivas a nível internacional precisam de determinadas condições e uma delas tem que ver com a melhoria do ambiente de negócios.

“A organização interna, infra-estruturas, qualificação da mão de obra, recursos humanos, inovação, entre outros fazem parte do pacote de factores que as empresas têm de criar”, disse frisando que o ambiente externo pode influenciar negativamente no desenvolvimento e bom desempenho desses factores. Vicente Soares referia-se às vias de acesso, falta de energia eléctrica, apesar, como diz, das melhorias registadas nos últimos anos, a problemática da água e a burocracia que ainda emperra, que quando é excessiva impede o desenvolvimento e inibem a competitividade das empresas.

No entanto, como alude, alguns factores como a Lei do Investimento Privado e a Lei da Concorrência já têm beneficiado bastante a vida das empresas.

“Temos ainda alguns problemas e reconhecemos que há de facto, por parte do Executivo angolano e dos empresários, vontade política de ultrapassá-los, tendo em vista a criação do código de barras nacional. Estamos cientes que isso leva algum tempo, mas estamos prestes a alcançar os objectivos preconizados”, explica.

Acesso à ZCLCA

Quanto à Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), Vicente Soares lembrou que a maioria dos países africanos já aderiu. “Acontece que cada país tem de estar preparado, porque isso é uma competição e o objectivo não é eliminar os concorrentes, mas sim poder sobreviver num ambiente de concorrência intensa”, completa.

Esclarece que se trata de uma tendência mundial a criação de grupos de integração regional que directa ou indirectamente força os estados a tomarem parte, sob pena de ficarem isolados, embora o inverso também ocorre, tal é o exemplo, como nota, do Reino Unido que deixou de fazer parte da União Europeia. “Portanto, há vezes que é necessário lutar com os próprios meios para enfrentar a concorrência”, vinca.

O líder associativo admitiu que o País não está suficientemente preparado para a empreitada, mas reafirma, que de uma maneira geral, os países africanos não estão também prontos para os desafios impostos pela ZCLCA. Nisso, Vicente Soares cita a África do Sul, que dispõe de uma economia robusta, o Egipto e mais uns poucos países que têm um nível de desenvolvimento superior, que apresentam algumas vantagens em relação às demais nações do continente.

Em relação aos proveitos recíprocas, o responsável afirma que numa zona de livre comércio parte-se do princípio de que estão desmanteladas as barreiras tarifárias e não tarifárias e todos os produtos podem circular livremente. “Acontece que como há diferença no nível de desenvolvimento dos países deu-se um tempo para que todos os países pudessem organizar-se para a entrada nesta zona, daí que Angola prepara, para esta primeira fase, a oferta tarifária de alguns produtos com vista a protecção da produção nacional.

Vicente Soares explica que são cinco fases de integração no total e a decisão para avançar para outras etapas dependerá muito dos resultados da participação do País nesta primeira fase.

Por outro lado, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, António Henrique da Silva, pontualizou que é importante que a internacionalização das empresas angolanas possa acontecer num ambiente de competitividade, de inovação e oportunidades que o mercado mundial, em particular o mercado africano, com a criação da ZCLCA, possa proporcionar a qualquer empresa nacional.

No caso concreto de Angola, António Henrique da Silva observou que este facto não pode ser uma excepção, uma vez que o País tem estado a diversificar a sua economia e “obviamente as nossas empresas têm que adequar-se ao funcionamento da ZCLCA, de modos a que sua competitividade possa ser vista e tida como um elemento favorecedor da sua actuação nos mercados internacionais”, afirma.

Adianta que a ZEE tem estado imbuída no espírito e na necessidade da diversificação da nossa economia e a crescente presença de novas indústrias no seu espaço é um sinal claro da concretização dos compromissos assumidos. “Obviamente que a escala das nossas necessidades é maior e espaços como a ZEE devem ser criados noutras regiões do nosso País para o desenvolvimento do País”, defendeu.