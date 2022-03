Angola pode aceder a fundos de 10 mil milhões USD

A Plataforma “Sustenable Energy For All” Energia Sustentável para Todos, sediada em Viena, na Áustria, quer ajudar as autoridades angolanas a acederem a um fundo internacional de 10 mil milhões USD para a geração de energia através de fontes renováveis.

Esta intenção foi revelada, segunda-feira, no Dubai, pelo director de relações internacionais e Projectos Especiais Glenn Pearce-Oroz, da plataforma que trabalha na mobilização de investimentos a favor de países interessados em projectos de energias renováveis.

Glenn Pearce-Oroz disse que vários países africanos têm beneficiado desta abertura do fórum global sobre energias renováveis e que Angola precisa também alinhar.

O responsável assumiu ter vindo ao “World Government Summit”, iniciativa do Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos, para garantir que as autoridades de Angola sejam parte da iniciativa “Sustenable Energy For All”.

Conforme detalhou Glenn Pearce-Oroz, trata-se de uma iniciativa aprovada em Novembro do ano passado, em Glasgow, na Escócia, discutido durante a realização do fórum Cop26 e do qual já alguns países africanos estão a beneficiar.

Vários Governos e empresas, abordam no evento as perspectivas para o futuro sob o formato B2B “Business to Business”, que consiste em se colocarem frente-a-frente duas empresas para fazerem acordos, e também em B2C “Business to Customer”, modelo em que a relação é directa entre a empresa e o consumidor final dos seus produtos.

Glenn Peare-Oroz falou com a imprensa angolana à margem da conferência, tendo garantido que tem buscado nos diversos fóruns garantir que países africanos, e Angola é também um caso, possam melhorar o acesso à electricidade das pessoas nas regiões rurais e outras.