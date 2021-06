Angola passa no quinto exame do FMI e recebe 772 milhões USD

Antoinette Sayeh defende também que a forte recuperação do crescimento não petrolífero é crítica para a sustentabilidade do País.

No pilar bancário, “a promulgação da Lei das Instituições Financeiras (FIL) dará poderes às autoridades para salvaguardar a estabilidade financeira e proceder rapidamente com a reestruturação pendente de um banco público em dificuldades. A implementação rápida da legislação secundária da FIL é crucial”.

A nível monetário destacou que “o BNA mudou de forma adequada a sua orientação de política no sentido de um aperto, dadas as contínuas pressões inflacionistas. Os recentes ajustes de política para conter a oferta de moeda são bem-vindos”.

Na sequência da discussão do conselho executivo do FMI, a directora executiva adjunta e presidente interina, Antoinette Sayeh, reforçou os elogios a Luanda enaltecendo as políticas governamentais que permitem a sustentabilidade da dívida.

De acordo com o FMI a economia angolana “está em transição para uma recuperação gradual de múltiplos choques, incluindo os induzidos pela pandemia da COVID-19” suportada pela “visão política das autoridades que continuam empenhadas no programa económico apoiado pelo Acordo de Financiamento Alargado”.

A instituição também aprovou o pedido das autoridades angolanas de dispensa pelo não cumprimento do critério de desempenho contínuo sobre a não acumulação de atrasados no pagamento da dívida externa pelo Governo Central e pelo Banco Nacional de Angola (BNA), como também o pedido das autoridades de modificação de alguns critérios de desempenho, metas indicativas e benchmarks estruturais.

O programa inicial aprovado em Dezembro de 2018 com duração até 2021 previa um financiamento de 3,7 mil milhões USD a Angola com objectivo de restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação e diversificar a economia. Em Setembro do ano passado, com a terceira avaliação, o financiamento foi elevado para cerca de 4,5 mil milhões USD.

“A decisão permite um desembolso imediato de 772 milhões USD, elevando os empréstimos totais sob o acordo para 3,9 mil milhões USD”, lê-se no comunicado divulgado no site da intuição com sede em Washington.

A comissão executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu nesta quarta feira, 09, a quinta avaliação do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês) com Angola, no âmbito da qual desbloqueou 772 milhões USD e soltou uma série de elogios dirigidos às autoridades angolanas nomeadamente o empenho nas políticas do programa.

Moratória da dívida bilateral é positiva

“A decisão de Angola de pedir uma extensão do alívio da dívida ao abrigo da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI em inglês) até Dezembro deste ano é positiva”, disse Antoinette Sayeh.

Criada em Abril de 2020, a DSSI é uma iniciativa do G20 que garante uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais. O período de suspensão, originalmente previsto para terminar em 31 de Dezembro de 2020 foi alargado duas vezes a primeira até ao corrente mês de Junho e agora até Dezembro deste ano.

“Após avaliação da conjuntura, o Governo de Angola, através do Ministério das Finanças (Minfin), decidiu aproveitar a prorrogação final da DSSI e solicitou aos seus parceiros soberanos que continuassem com a suspensão do serviço da dívida bilateral não garantida de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2021”, refere o documento.

O Minfin não menciona valores, mas segundo as informações disponibilizadas no site do BNA, no final do ano passado a dívida bilateral ascendia 5, 7 mil milhões USD.

O Governo comprometeu-se a obter de todos os outros credores oficiais bilaterais um tratamento do serviço da dívida que esteja em linha com o acordado com o Clube de Paris. Em causa está fundamentalmente a China que não faz parte do Clube de Paris, mas integra o G-20 no âmbito do qual foi adoptada a DSSI. Os chineses são o principal credor angolano mas a maior parte da dívida não é Esta a Estado é privada nomeadamente ao Banco de Desenvolvimento da China.

“As autoridades angolanas, com apoio do FMI e outros parceiros multilaterais, continuam a implementar o seu ambicioso programa de reformas macro-económicas, com ênfase para a gestão da dívida”, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira, pelo Minfin.

O departamento ministerial realça também que a extensão do DSSI proporcionará ao País fundos adicionais para continuar a mitigar as consequências da pandemia da COVID-19 e aumentar a capacidade do Governo implementar o seu programa de longo prazo de crescimento económico sustentável de longo prazo.

Ainda que não quisesse, a moratória no âmbito da DSSI obriga os países beneficiados a usarem as poupanças resultantes da suspensão do pagamento da dívida na mitigação dos efeitos económicos e sociais da COVID-19, em particular no sector da saúde.

O Banco Mundial e o FMI estão a apoiar a implementação do DSSI, monitorando os gastos, aumentando a transparência da dívida pública e garantindo empréstimos prudentes. De acordo com o Banco Mundial, no total 73 países são elegíveis para uma suspensão temporária dos pagamentos do serviço da dívida devido aos seus credores bilaterais oficiais. O G20 também apelou aos credores privados para participarem na iniciativa em termos comparáveis.

Moratórias salvam Angola do “default”

O relatório da Fundação Mo Ibrahim, lançado recentemente, revela que Angola evitou uma situação de “default” (incumprimento) graças às moratórias internacionais sobre os pagamentos da dívida e alerta que poderá demorar mais tempo a recuperar economicamente do que outros países africanos.

“As moratórias de dívida salvaram temporariamente Angola de incumprimento, enquanto o Chade, a República do Congo, a Mauritânia e o Sudão estão todos sob forte pressão financeira”, lê-se no estudo “COVID-19 em África, um ano depois: impacto e perspectivas”.

De acordo com os autores do documento, Angola poderá ter poupado cerca de três mil milhões USD entre maio de 2020 e Junho de 2021 graças à Iniciativa de DSSI promovida pelo G20.

Em 2021 espera-se que o Produto Interno Bruto (PIB) africano cresça 4,5%, em vez de 6% projectados antes da pandemia, ainda assim melhor do que a contração de 1,9% em 2020, de acordo com dados da Fundação baseados nas estimativas do FMI.

“Todos os países, excepto as Ilhas Comores, devem regressar ao crescimento em 2021 e a maioria do continente deve ver o PIB recuperar para os níveis pré-pandémicos (2019) até o final do mesmo ano”, lê-se no relatório.

O documento refere ainda que a capacidade de África para responder à crise provocada pela pandemia da COVID-19 foi prejudicada por falta de manobra fiscal e dívidas públicas elevadas e complexas. Antes da pandemia, pelo menos 30 países gastavam mais em encargos com a dívida pública do que nos seus sistemas de saúde.

A fundação garante que vários países africanos foram mais rápidos e eficientes na organização de rastreamento para a pandemia da COVID-19 do que países europeus com serviços de saúde com mais capacidade e financiamento.

No último ano, a situação agravou-se porque serviço da dívida aumentou enquanto as receitas fiscais diminuíram.

Citado pelo Jornal de Angola, o director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong durante a sua intervenção, no primeiro dia do Ibrahim Governance Weekend 2021 disse que a pandemia está a agravar-se em África, com o número de infecções a crescer e países perto de uma terceira vaga.

John NKengasong argumentou também que nas últimas duas semanas, houve um aumento médio de cerca de 14% de casos em todo o continente.

Segundo o virologista, existem dois grupos de países, um dos que “estão a avançar lentamente em direcção à terceira onda” e outro dos que “têm estado a lutar para diminuir a segunda onda”.

O relatório foi publicado na véspera do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, um fórum sobre o impacto da pandemia na saúde, economia e política em África e propostas para a recuperação que decorreu na semana passada em formato digital.