Angola participa no 18 º fórum AGOA

Segundo Angop, a informação foi partilhada pelo director nacional do departamento de intercâmbio do Ministério do Comércio, Rui Livramento. para este ano, o fórum acontece com o tema “AGOA e o futuro: Desenvolver um Novo Paradigma de Negócios para Orientar o Comércio e o Investimento entre os Estados Unidos da América e África.

A Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), estabelecida a 18 de Maio de 2000, constitui um dos principais instrumentos da política dos EUA de aproximação à África sub-sahariana na perspectiva de concessão de abertura do mercado americano aos produtos de origem africana.