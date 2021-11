Angola participa na 6ª reunião anual das Zonas Económicas Africanas

O Presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE), António Henriques da Silva, vai intervir na 6ª Reunião anual da organização das zonas económicas de África (AEZO), informa a instituição num comunicado.

O encontro será realizado hoje a partir das 14h, e terá lugar em Accra, capital do Gana, com transmissão online.

De acordo com o documento, a ZEE tomou-se uma referência na sub-região em que está integrada devido às condições únicas proporcionadas aos investidores e empreendedores.

Com uma área superior a 4700 hectares, no distrito de Viana, a ZEE engloba 132 projectos industriais e comerciais sendo que 75 estão em funcionamento pleno, 11 estão em fase de reestruturação, 7 aguardam pela conclusão do processo de privatização, um está pronto a iniciar a actividade produtiva, 18 estão em fase de construção e 20 em fase de implantação de projecto.

Segundo os dados da instituição, 60% dos projetos são relativos a fábricas, 25% a estabelecimentos comerciais e 10% a serviços.

A Organização das Zonas Económicas de África (AEZO) é uma associação continental constituída por instituições públicas e privadas de referência responsáveis pelo desenvolvimento, gestão e promoção das Zonas Económicas em África.