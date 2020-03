Angola obrigada a mais ajuda ou venda de activos

A consultora EXX África considerou ontem que Angola só vai conseguir aumentar as receitas através de ajuda financeira multilateral ou venda de activos petrolíferos, depois da recusa dos EUA em aumentar o envolvimento financeiro.

“Os Estados Unidos tornaram-se relutantes em envolver-se mais em Angola e os seus investidores têm preferido manter-se longe do sector bancário e das privatizações”, lê-se na nota de análise à visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Luanda.

No documento, enviado aos clientes e citado pela Lusa, o analista Robert Besseling escreve que “só parece haver duas maneiras possíveis para Angola aumentar as suas receitas, que são a assistência multilateral e a venda de activos petrolíferos”, já que “Angola esperava mais investimento norte-americano nos sectores do gás e petróleo como alternativa aos empréstimos chineses”.

A análise da consultora surge poucos dias depois da visita do governante norte-americano a Luanda, na qual elogiou o esforço reformista do Governo e a campanha contra a corrupção.

Para a EXX África, estas soluções, no entanto, trazem o perigo de um aumento da austeridade defendida pelo FMI, por um lado, e pela possibilidade de elementos da elite política angolana serem beneficiados nas privatizações, afastando os investidores internacionais.