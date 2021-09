Angola negoceia com African Parks a cogestão de parques naturais no sudeste do País

O Presidente da República, João Lourenço, disse que o País iniciou negociações com a African Parks, para uma parceria público-privada para a cogestão de longo prazo e desenvolvimento dos parques naturais de Luengue-Luiana e Mavinda, no sudeste de Angola.

João Lourenço que discursava na Gala Anual da Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente (ICCF), disse que esses parques, localizados na região transfronteiriça protegida do Okovango-Zambeze, são a última fronteira selvagem no sul de África.

Durante o evento, que contou com a presença do presidente da Colômbia, Ivan Duque Márquez, João Lourenço foi distinguido com um prémio da ICCF pelas suas iniciativas a favor da conservação do ambiente.

“Esta região é a última fronteira selvagem no Sul de África que compreende rios e lagos que abastecem o Delta do Okavango, no Botswana, e habitats naturais críticos para migração das maiores populações de elefantes restantes em África, e que começam a regressar para Angola, vindos da Namíbia, do Botswana, e da Zâmbia”, disse João Lourenço.

Afirmou que a “African Parks” trará o financiamento e a experiência técnica necessária para conservar e administrar essas vastas áreas que estão sob crescente ameaça de desmatamento, fogo e caça furtiva.

A organização funcionará como uma “umbrela”, debaixo da qual actuarão alguns dos actuais parceiros internacionais e locais, como a Panthera, a Acadir, a DBDS, sendo estes os que prestam apoio na preservação dos felinos e das comunidades que ali se encontram.

A African Parks é uma organização não governamental voltada para a conservação, fundada em 2000 e sediada em Joanesburgo, África do Sul.

Atualmente, administra 19 parques sul-africanos e áreas protegidas em 11 países, cobrindo mais de 14,7 milhões de hectares em Angola, Benin, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Malauí, Moçambique, República do Congo, Ruanda, Zâmbia e Zimbábue.