Angola na VI Cimeira sobre gás no Qatar

O Embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Albino Malungo, está em Doha, Qatar, onde representa o País na VI cimeira de chefes de Estado e de Governo no fórum dos países exportadores de gás (CECF).

Sob lema “ Gás Natural: Moldando o Futuro da Energia”, a Cimeira que já decorre desde ontem, reúne os grandes países produtores de gás natural do mundo.

Os membros trocam experiências e informações sobre a necessidade de uma planificação e gestão independente dos seus recursos, rumo ao desenvolvimento sustentável, bem como o uso criterioso e conservação dos recursos de gás natural para o benefício dos seus povos.

Ao intervir no fórum, em representação do Presidente da República, João Lourenço, o embaixador extraordinário e plenipotenciário, Albino Malungo, augura que o evento fortaleça a cooperação com os países africanos onde milhões de pessoas têm pouco ou nenhum acesso à electrificação e combustível doméstico, para que o uso do gás natural seja a principal fonte de energia, tal como recomenda a Declaração de Malabo de 2019.