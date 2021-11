Angola na reunião do Processo Kimberley

Angola participa de 11 a 12 do corrente mês em Moscovo, Federação da Rússia, na reunião plenária do Processo Kimberley, com uma delegação liderada pelo coordenador executivo, Paulo Mvika, integrando quadros seniores.

Na reunião, que decorre em formato híbrido (virtual e presencial), estão presentes representantes de 82 países, integrantes do Sistema Internacional de Certificação do Processo Kimberley (SCPK).

Fonte do processo revelou esperar-se pela aprovação de várias propostas sobre decisões administrativas saídas da reunião intercalar de Junho de 2021, com realce para a eleição do País a albergar o secretariado permanente do Processo Kimberley.

Entre os países africanos há preferência pelo Botswana, uma vez que deverá assumir a presidência no mandato de 2022.

A admissão de novos países participantes ao Processo Kimberley, caso de Moçambique, recentemente submetido à missão de avaliação, a aprovação do quadro de boas-práticas e da proveniência responsável dos diamantes brutos na indústria diamantífera, poderão também ser objectos de análise nesse encontro, convocado pelo vice-ministro russo das Finanças, Alexey Moiseev, actualmente presidente do Processo.

No encontro de peritos, vai-se avaliar a situação dos diamantes na República Centro Africana, o progresso sobre as discussões à volta da definição de “Diamantes de Conflito”, a digitalização do certificado do Processo Kimberley e a eleição do vice-presidente para o mandato de 2022.

O Processo Kimberley, do qual Angola é co-fundadora, foi criado em 2003, para a eliminação do comércio de diamantes provenientes de áreas de conflito.