Angola na reunião de carregadores

A Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA) participou, nos dias 12 e 13, em Abuja, na Nigéria, na reunião inaugural do Comité de Peritos em Custos de Transportes e do Comité Permanente, realizada em Abuja, República Federal da Nigéria.

De acordo com o Jornal de Angola, na mesa, os carregadores africanos discutiram a visão geral do custo de frete na África Ocidental e Central e as implicações nas economias locais fortemente afectadas pela COVID-19.

A questão das sobretaxas e títulos tarifários aplicáveis na África Ocidental e Central, bem como a identificação dos factores responsáveis pelo alto custo de transporte e da libertação da carga na sub-região, foram reavaliados pelos carregadores como elementos impeditivos à reanimação das economias locais.

Angola esteve presente com uma delegação chefiada pelo administrador para área técnica e operações da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística.

Emanuel Molares D´Abril apresentou, no evento, as experiências na dinamização da rede logística do país com a regularização e fiscalização da actividade económica.