Angola inicia 2ª fase de privatização de unidades industriais

A segunda fase do processo de privatização de empresas industriais em Angola, que contempla a venda de 13 unidades da Zona Económica Especial (ZEE) Lunda/Bengo, inicia-se em Fevereiro corrente podendo alargar-se até Abril próximo, anunciou quinta-feira em Luanda o administrador executivo do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).