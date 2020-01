Angola gastou 50 milhões USD para importar Cacusso em 2019

O secretário do Presidente para o sector produtivo, Isaac dos Anjos, revelou ontem, durante o encontro com a classe empresarial do sector produtivo no auditório do Ministério da Economia e Planeamento, que Angola gastou 50 milhões USD em 2019 para a importação de Tilápia (Cacusso).

Isaac dos Anjos avançou que, com as políticas em curso, em 2019 o País conseguiu poupar 4 mil milhões USD que antes eram gastos na importação, “mas é preciso fazer mais e este papel deve ser assumido pelos empresários”.

Assim, apelou aos empresários nacionais para que apresentem projectos concretos que ajudem a reduzir a importação de bens alimentares para que sejam financiados no âmbito do Prodesi, que conta com uma linha de crédito disponível no valor de 141 mil milhões Kz.