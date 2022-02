Angola financia OGE 2022 com empréstimo de 13 mil milhões USD

O Executivo pretende obter 6,88 biliões kz (Cerca de 13 mil milhões USD) para financiar as despesas do Orçamento Geral do Estado (OGE) para este ano avaliado em 18,7 bilhões Kz, e vai retirar 9,3 bilhões Kz (17,5 mil milhões USD) do OGE para pagar dívidas, apurou o Mercado com base no relatório de Fundamentação do Orçamento.

Os 6,88 biliões kz foram aprovados recentemente pela Comissão Económica do Conselho de Ministros no Plano Anual de Endividamento (PAE) 2022. Deste valor, 3,83 bilhões kz (7,3 mil milhões USD) será mobilizado no mercado externo e 3,05 biliões sairão do mercado interno.

Segundo a ministra das Finanças, Vera Daves, os bilhetes de tesouro (títulos de dívida pública de curto prazo, emitidos pelos prazos de 91, 182 e 364 dias que têm como objectivo o financiamento de défices de tesouraria do Estado) representam 30% da dívida interna que o Governo vai obter durante este ano.

No ano passado, o Governo recorreu a um endividamento de 6,18 biliões Kz (11,7 mil milhões USD), dos quais 65% foram dívidas externas num valor de 4 biliões Kz (cerca de 7,3 mil milhões USD), o restante foi adquirido no mercado interno.

O Governo definiu no OGE para este ano cerca de 9,31 biliões Kz (17,5 mil milhões USD) para o pagamento da dívida pública, o que representa 49,6% do orçamento. Na distribuição funcional das despesas, o Executivo projecta 5,33 biliões Kz para as operações da dívida pública interna 3,97 biliões para pagar o Exterior.

As despesas com os juros da dívida inscritas no orçamento estão avaliadas em 3,02 biliões Kz, (7 mil milhões USD) o que representa cerca de 5,5% do PIB, e reflectem um aumento de 29,8% relativamente às projecções de fecho de 2021. Já a amortização de dívida de curto, médio e longo prazo ascende os 6,53 mil milhões Kz (10,8 mil milhões USD), correspondendo a 12% do PIB.

“O que não está certo é o Estado continuar a concorrer com o privado na procura por liquidez no mercado financeiro nacional, seria melhor se 100% da necessidade de mobilização de financiamento do OGE fosse coberta com recurso ao financiamento externo”, afirma o economista Augusto Fernandes em declarações ao Mercado.

Para o economista, o Estado ao deixar de recorrer ao mercado financeiro nacional, os activos dos bancos seriam alocados para o financiamento da economia real e seria mais satisfatório para o crescimento do PIB não petrolífero.

Segundo Augusto Fernandes, a necessidade de financiamento da economia angolana é maior do que do que o que se tem apresentado.

“É preciso que o endividamento seja para pagar despesas de capital não financeira, ou seja, são as despesas de investimento público de qualidade que geram externalidade positiva para a economia”, disse.

“Quando olhamos o histórico o OGE 2018 - 2021 rapidamente se nota que se está a prosseguir uma estratégia de substituição de dívida, do tipo: sai a dívida com a China e entra a dívida com o Reino Unido, esse tipo de estratégia é muito dúbia não gera crescimento económico”, reforçou.

Já o economista Daniel Sapateiro diz que o Estado tem necessidade de se endividar por conta dos compromissos financeiros com os credores e da estratégia de redução da Dívida Pública, que visa a redução do stock da Dívida para níveis de 84% no final do ano.

“Se tudo correr bem, consigamos atingir a tão almejada meta dos 60% da Dívida Pública sobre o Produto Interno Bruto, e com isso cumprir com a Lei Geral n.º 37/20, de 30.10 – Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, a mesma que estabelece metas orçamentais para a sustentabilidade a curto, médio e a longo prazo das finanças públicas nacionais”, reforçou.

De acordo com Daniel Sapateiro, em 2023 haverá o reinício do pagamento da Dívida ao FMI e à República Popular da China, se nada for alterado, com isso haverá dois anos de grande parte da despesa ser encaminhada para os credores, sendo que este ano ascende aos 16 mil milhões USD, o que pode ser representado este montante por 3 barragens de Laúca, Malange, a título de exemplo.

Angola deve 51,04 mil milhões USD no estrangeiro

Os dados do III trimestre sobre o Stock da dívida pública divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA) indicam que a dívida pública externa ronda os 51,04 mil milhões USD, repartidas entre a dívida comercial, bilateral e multilateral.

De acordo com os dados do Banco Central, a maior parte da dívida do País é comercial, equivalente a 75% do total da dívida externa. A dívida comercial está dividida entre a dívida a bancos (títulos e obrigações) e a empresas (fornecedores). A dívida com os bancos representa 90% da dívida comercial.

Já a dívida multilateral (de um país para com uma organização multilateral, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional) representa 15% da dívida externa do País. A dívida com as instituições multilaterais cresceu 35%, ao passar de 5,7 mil milhões USD para 7,6 mil milhões.

O aumento é justificado pelas verbas que Angola recebeu naquele período no âmbito do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês) que terminou em Dezembro do ano passado. Como também, a instituição de Washington disponibilizou os Direitos Especiais de Saque (DES) para ajudar os países no impacto da pandemia da COVID-19, em particular os países africanos, e lançar as bases de um novo ciclo de crescimento.

Quanto à dívida bilateral (empréstimos entre países), representam 10,5% da dívida externa com um valor de 5,4 mil milhões USD. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, a dívida de Angola recuou 6%.

A China continua a ser o maior credor de Angola com 42% do total da dívida externa. A dívida com o gigante asiático situou-se nos 21,6 mil milhões USD no II I trimestre de 2021, em seguida surge o Reino Unido e as organizações internacionais com 13 mil milhões e 3,8 mil milhões, respectivamente.

Os Estados Unidos da América com 3,01 mil milhões USD e o Israel com 2,18 mil milhões, completam o top 5 dos que mais dinheiro emprestaram a Angola.

“Subida do petróleo é uma boa notícia”

Quanto ao aumento do preço do petróleo e da influência sobre o orçamento, António Fernandes diz ser uma boa notícia para as contas públicas angolanas que tem uma dependência muito grande do PIB petrolífero.

“É só ver que em 2021 o peso do petróleo e gás sobre as exportações foi de 95%, o mesmo teve um peso de 50% sobre as receitas fiscais do OGE e representou 30% do PIB, podemos concluir com confiança que se o mercado de petróleo e gás vai bem os indicadores económico de Angola são bons, quando o mercado de petróleo e gás vai mal os indicadores económicos de Angola colapsam”, justifica o economista.

Para Daniel sapateiro este é o lado positivo da moeda, realçando que outro é que pode viver de forma desafogada com estes superávits financeiros da balança de pagamentos e da balança comercial.

“Está na hora de lançarmos com programas a 20/30 anos e com pactos do Regime para que todos os angolanos e agentes económicos possam saber quais são os objectivos, metas e que país queremos e como o queremos para o presente, para o futuro e o que vamos deixar para as gerações vindouras”, apontou.

País regressa aos Eurobonds

No âmbito do Angola do Plano Anual de Endividamento previsto, Angola vai regressar aos mercados de capitais internacionais este ano para vender Eurobonds.

Para Daniel Sapateiro, no caso de Angola, em quem que a venda do petróleo é em dólares norte-americanos, o País “deve” emitir a dívida em dólares, porque as divisas do produto da venda do petróleo são em dólares, “logo teremos menor taxa de juro (custo do capital emprestado a Angola)”.

Augusto Fernandes, diz que os eurobonds apresentam termos e condições apetecíveis, mas o que torna o financiamento bom ou mau, é a rentabilidade dos activos adquiridos com o financiamento.

“É preciso olhar sempre para a externalidade dos investimentos públicos para decidir sobre o financiamento”, adverte.