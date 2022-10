Angola exportou e importou produtos a preços mais elevados

Os preços dos bens exportados registaram um aumento de 12,3% ao passo que os importados fixaram-se nos 4,2% em Junho de 2022, segundo dados do Índice de Preços dos Bens de Exportação e de Importação (IPEI), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os grupos de produtos que mais contribuíram para a variação dos preços na exportação, de acordo com o relatório do INE, foram os combustíveis e minerais com 12,177 ponto percentuais (pp), diamante, outros produtos 0,188 pp e minerais e mineiros com 0,001 pp.

O documento publicado pelo INE revela ainda que os grupos de produtos com maior aumento de preços na exportação em Junho deste ano em relação ao mês de Maio foram os combustíveis e minerais, com 12,6%, diamante, outros produtos (6,5%) e minerais e mineiros 5,6%.

Por outro lado, o maior decréscimo de preços na exportação foi registado nos produtos alimentares (-12,44%), agrícolas (-11,89%) e metais comuns (-9,48%).

Em termos homólogos, apontam os dados do IPEI, os preços dos bens exportados registaram um aumento de 13% em Junho de 2022.

No que diz respeito às importações, o estudo publicado pelo INE avança que em Junho de 2022 os preços dos bens importados registaram uma variação de 4,2%, face ao valor registado no mês anterior.

Os grupos de produtos que mais contribuíram positivamente para o aumento de preços na importação foram: máquinas, equipamentos e aparelhos com 1,372 pp, agrícolas com 0,940 pp e alimentares com 0,579 pp.

Os grupos de produtos com maior aumento de preços na importação no mês de Junho em relação ao mês de Maio de 2022 foram nomeadamente os calçados, com 22,74%, vestuários (14,47%) e agrícolas (9,64%).

Os grupos de produtos, matérias têxteis com -6,07%, minerais, mineiros (-4,71%) e outros produtos incluindo o diamante (-0,62%) foram os que registaram menor variação de preços.

De acordo com o INE, durante o mesmo período, registou-se um aumento nos índices de termos de troca, com uma variação de 12,3% comparativamente ao mês anterior, passando de 93,6 em Maio para 100,9 em Junho de 2022.

Em termos homólogos, o índice de termos de troca registou uma variação de 18,57%, passando de 85,1 em Junho de 2021 para 100,9 em Junho de 2022.

A causa das coisas

Para o director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, os preços das exportações dependem quase exclusivamente das condições dos mercados internacionais. Acrescenta que até ao mês de Junho deste ano os preços estavam em alta, mas actualmente o preço do petróleo que é o nosso principal produto de exportação está a decrescer, embora se mantenha alto e muito volátil.

Frisa que para diversificar as exportações, visto que o sector mineral é o que mais contribui para as receitas do País, é necessário ser competitivo o que implica, também, uma taxa de câmbio mais elevada.

“Mas o problema não é, por enquanto, exportar, mas sim reduzir a dependência das importações, através de uma produção crescente e com preços mais baixos, afirmou.

Por outro lado, o coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Universidade Agostinho Neto, Fernandes Wanda, afirma que os dados apresentados pelo INE não constituem novidade.

“Angola continua essencialmente a exportar matéria-prima ligadas ao sector extractivo liderado pelo petróleo. É preocupante notar que 20 anos depois do fim da guerra a composição das exportações mantem-se inalterada”, sustentou.

O investigador acrescenta que existem três sectores que caso houvesse uma visão por parte da governação poderiam servir de modelo, designadamente a indústria de bebidas e cimenteira.

Lembra que para estes dois sectores Angola hoje tem uma capacidade de produção instalada superior ao consumo interno. Outro sector com enormes potencialidades é o sector da construção que pode ser internacionalizado.

“O Executivo precisa ajudar essas empresas a produzirem de forma competitiva e, através da diplomacia económica, identificar mercados. Angola presta ajuda a vários países, pode condicionar essa ajuda incentivando esses países a importarem produtos de Angola (a preços competitivos) e a contratarem empresas angolanas de construção (claro com capacidade demostrada) ”, disse.

“Temos dito nas nossas análises em relação aos países ricos que todos eles atingiram este estágio começando por dinamizar o sector agrícola (isso ajuda a reduzir a pressão sobre os salários e permite a disponibilização de comida barata, com qualidade)”, afirmou.

Fernandes Wanda defende que a governação em Angola não pode desejar atingir a classificação de País de rendimento médio (somos um país de rendimento médio baixo devido ao petróleo), quando a população come do contentor. É incompreensível.

Para finalizar, Fernandes Wanda apelou ao Executivo para rentabilizar os perímetros irrigados existentes, as grandes fazendas e fazer com que o aumento da produção de energia eléctrica e o fornecimento de água tenha um impacto directo no sector agrícola, uma vez que não é viável dinamizar a agricultura com geradores.