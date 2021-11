Angola exporta a preços mais caros e importa mais barato no primeiro semestre

Os preços dos bens exportados registaram um aumento de 6,9% ao passo que os bens importados reduziram 1,7%, no primeiro semestre de 2021, de acordo com os dados do Índice de Preços dos bens de Exportação e de Importação (IPEI), recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos anuais, os preços exportados aumentaram 111,8 pontos percentuais (pp) ao fixar-se nos 83,7% em Junho. Os preços dos bens importados registaram um aumento de 28%.

Os dados do INE também indicam que os produtos que mais contribuíram para a variação dos preços na exportação foram combustíveis e minerais com 7,3 pp, químicos e produtos celulósicos e papel com 0,001 pp cada. Os preços importados foram influenciados pelas máquinas, equipamentos e aparelhos (1,7pp), produtos alimentares (1,7pp) e metais comuns (0,9pp).

Relativamente aos termos de troca no período em análise, registaram um aumento de 5,1%, “acelerando” a taxa anual para 49,9%.

O IPEI é um indicador que tem por finalidade obter informação mensal sobre a evolução dos preços das trocas comerciais entre Angola e o resto do mundo. O valor unitário é obtido a partir da razão entre o valor dos bens transaccionados e a sua quantidade que traduz o preço por unidade de medida.