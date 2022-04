Angola emite 1,75 mil milhões USD em eurobonds

Angola concluiu a emissão simultânea de um novo pacote de títulos de dívida no mercado internacional em Eurobonds, no valor de 1,75 mil milhões USD, com maturidade de 10 anos e taxa de 8,75%, avança o mistério das Finanças (minfin) em comunicado divulgado esta sexta-feira .

Segundo a nota, a operação serviu para um exercício estratégico de Gestão de Passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo (Angola 9,5% 2025s) no valor de 636 milhões USD.

“Esta transacção comprovou o interesse pela emissão de dívida angolana, apesar da maior volatilidade do mercado, com uma carteira de pedidos atingindo um pico de 4 mil milhões USD provenientes de mais de 190 investidores, representando uma taxa de subscrição 2,3 vezes superior à oferta”, lê-se no documento.

De acordo com o minfin, durante a operação, realizada na Bolsa de Londres, Angola alcançou uma carteira de pedidos de altíssima qualidade, com pedidos de gestores de activos de alta performance e contas de dinheiro real representando 75% das alocações finais, e volumes de pedidos dos principais investidores superiores aos de outras emissões de títulos de dívida soberana realizadas por países emergentes este ano.

A transacção, precificada com uma nova concessão de emissão de cerca de 12,5bps (pontos base), representa o menor prémio de nova emissão soberana nos Mercados Emergentes este ano.

A instituição liderada por Vera Daves garante que o sucesso da recompra parcial dos “Eurobonds com maturidade de 2025” permite a Angola limitar os riscos de refinanciamento, prolongar a maturidade da dívida e reduzir o custo médio, mitigando assim pressões maiores sobre a tesouraria.

“ Angola continua a apostar na comunicação pró-activa e transparente dos investidores e reuniu-se com mais de 75 investidores para responder a questões antes da transacção”, siblinha o documento.

O que Angola já emitiu

O País já fez três emissões de Eurobonds. A primeira foi em Novembro de 2015, captando no mercado externo cerca de 1, 5 mil milhões USD através de um consórcio de bancos liderado pelo norte-americano Goldman Sachs International, que incluía o alemão Deutsche Bank e os chineses da ICBC International.

Os juros da primeira emissão de Eurobonds foram fixados em 9,5%, a liquidar em Novembro de cada ano, a partir de 2016, com uma maturidade a 10 anos. Três anos depois, concretamente, em Abril de 2018, Angola procedeu à segunda emissão de 3,5 mil milhões USD em Eurobonds, repartidos em duas parcelas: a primeira com maturidade de dez anos e com um valor nominal de 1,75 mil milhões USD, emitida com uma taxa de juro do cupão fixada em 8,25%.

A segunda, com maturidade de 30 anos e com um valor nominal de 1,25 mil milhões USD, foi emitida com uma taxa de juro de 9,375%. Depois de três meses, o Governo avançou com a reabertura daquela emissão, dada a forte procura que existiu, garantindo mais 500 milhões USD.

A última vez que Angola emitiu os Eurobonds foi em finais de 2019, num total de 3,0 mil milhões USD, divididos em duas tranches: uma de 1,75 mil milhões USD, com maturidade a dez anos e uma taxa de juro do cupão fixada em 8,00%; e uma outra a 30 anos de 1,25 mil milhões USD, com uma taxa de juro de 9,125%.