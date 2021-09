Angola em busca de mais investimento Britânico

O convite foi formulado esta terça-feira, 31, pelo secretário das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, durante o roadshow sobre o PROPRIV, dirigido a investidores do Reino Unido.

Para Ottoniel dos Santos, os investimentos feitos pelos Ingleses em Angola, entre outros, destacam-se os realizados no sector do petróleo.

Em concreto, o secretário de Estado citou a empresa British Petroleum (BP) que actua em Angola desde os anos 70 e após a década 90. Esta firma tem interesses em blocos marítimos de águas profundas e já investiu mais de 30 mil milhões USD até 2018.

A companhia também está presente no Angola LNG - fábrica de produção de gás natural liquefeito instalada no Soyo, província do Zaire.

“Essa cooperação pode ser muito mais intensa e fecunda para os dois países”, defende o responsável, lembrando outros interesses de investimentos no sector da agricultura anunciados recentemente pela embaixadora do Reino Unido em Angola, Jéssica Hand.

Aos britânicos foram apresentados os activos e participações do Estado angolano alienados e em vias de alienação a nível nacional e no estrangeiro, incluindo empreendimentos com investimentos da petrolífera Sonangol. No total são 139 activos e participações a alienar até 2022.